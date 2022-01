El estado de los puentes peatonales ubicados en la vía a la costa es lamentable. Las estructuras se han degenerado en los últimos años, no solo por el paso natural del tiempo. La falta de mantenimiento y el escaso cuidado de los mismos han jugado a favor de su deterioro.

A partir del accidente registrado en el paso del kilómetro 24 de la arteria que, como publicó EXPRESO, ha sido clausurado por el Cabildo hasta que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), que tiene la competencia, lo repare; los residentes han alzado la voz para advertir del estado en el que se encuentran las otras dos estructuras. La de Puerto Azul y Puerto Hondo.

Estas edificaciones son de uso cotidiano para los trabajadores y residentes de estas comunidades, pero el uso que le dan se ha limitado debido a la delincuencia y la infraestructura. Barandillas rotas y con espacios que dan al vacío, luminarias inservibles, cableado robado, basura por doquier y escalones con fisuras, es lo que se puede ver en los dos puentes. Pero más allá del daño visible, hay algo que preocupa todavía más a ciudadanía, la delincuencia. Para los ciclistas, residentes y obreros, esa es una de las razones por las que no los usan y se arriesgan a cruzar por debajo de ellos.

La gente por las noches prefiere cruzar la calle principal, a usar el puente por miedo a que le roben.

Zeneida Mite



Residente en Puerto Hondo

Ni el techo se ha salvado de los delincuentes en el paso de Puerto Azul. Freddy Rodriguez

Moradores de Puerto Hondo como Zeneida Mite, quien vive en el sitio hace una década, comentan que cuando se construyó la edificación estaban satisfechos, pero no pasó más de dos años para que las piezas empiecen a faltar. Ahora hasta una luminaria cuelga y golpea a los peatones. Los vecinos viven con desgano, debido a que ninguna autoridad hace nada.

Carlos Pástenes, secretario de la Federación de Urbanizaciones de Vía a la Costa, asegura que desde el 2017, que se creó la entidad, han buscado hablar con el Municipio y el MTOP, para que más allá de quién tiene la competencia de la vía, se interesen en mejorarles la calidad de vida. Y es que son tantos los temas pendientes, advierte: la seguridad peatonal, la falta de semáforos, el control de velocidad, las insuficientes rutas de transporte público y el mantenimiento de los pasos peatonales.

En un inicio, alerta, lograron que el mantenimiento de las estructuras se realice; pero tras los constantes actos vandálicos, las autoridades pararon con el cuidado y las dejaron en el olvido.

Frente a las quejas y necesidades de la ciudadanía, a las que se suma aquella promesa que les hizo la alcaldesa Cynthia Viteri, hace dos años, respecto al hecho de construir más pasos en la zona; EXPRESO solicitó una entrevista a la alcaldesa o el director municipal de Obras Públicas, pero hasta el cierre de la edición esta no fue concedida. Entre los cuestionamientos que quedan en el aire están por qué no se ha cumplido con la promesa; qué se está haciendo en la arteria para mejorar la movilidad y por qué no se trabaja en conjunto con el MTOP.

Situación. El puente peatonal de Puerto Azul tiene desde cables a techos hurtados por los antisociales. Freddy Rodriguez

Este Diario también buscó la respuesta del MTOP para conocer qué labores se ejecutarán en las edificaciones, pero las respuestas tampoco llegaron. Kiura Santamaría, directora distrital del Guayas del MTOP, apenas se limitó a hablar sobre los cambios en las vigas de construcción que se están realizando en el puente más crítico, el de Chongón, dejando de lado las demás estructuras y respuestas a los reclamos.

Para el residente y especialista en temas de planificación urbana Luis Saltos, ante la inseguridad existente en los espacios se debería generar una motivación a través de servicios comerciales como uso complementario, lo cual obligaría a un cuidado constante.

Denuncia. El estado de los puentes peatonales en vía a la costa es deplorable, a pesar de las quejas de moradores, las autoridades pertinentes no actúan.

“Quienes vivimos en esta arteria nos sentimos abandonados, es como que seamos parte de otro cantón. No nos ayudan ni los unos ni los otros, pagamos eso sí impuestos y son altísimos. Pero cuando se trata de ayudar, ya nadie responde. Vivimos de promesas y vivimos de pendientes que todos ignoran. Así es vivir en esta zona, es la dura realidad a la que eso sí, jamás, nos vamos a acostumbrar”, lamentó José Palacios, vecino de la ciudadela Belo Horizonte.

Es evidente la falta de mantenimiento en la estructura de Puerto Hondo. Freddy Rodriguez

Daño de puentes en más áreas

Existen situaciones similares, como el puente ubicado frente al Hospital Universitario, cuyo mantenimiento es nulo y el miedo de los transeúntes es la delincuencia. Basura en grandes cantidades, barandas y cámaras de videovigilancia robadas, y ciudadanos con miedo a ser asaltados al usar el puente, muestran la realidad del vandalismo en Guayaquil.