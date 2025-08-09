Audiencia preparatoria de juicio del caso Ligados ya tiene día y hora: ¿Cuándo será?

El caso Ligados investiga una presunta asociación ilícita en la designación del superintendentes de Bancos

El proceso avanza. La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, definió nueva fecha para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del denominado caso Ligados, que investiga una presunta asociación ilícita al interior del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).

De acuerdo con el expediente, la diligencia estuvo inicialmente convocada para el 12 de agosto de 2025. Sin embargo, tras un pedido del fiscal general del Estado (s), Wilson Toainga, la jueza Camacho resolvió diferir la audiencia preparatoria de juicio.

En escritos anteriores, Toainga informó a la jueza Camacho de que aún existen diligencias pendientes que se solicitaron dentro de la instrucción fiscal. En ese sentido, para "salvaguardar los derechos de los sujetos procesales, a fin de que el expediente cuente con todas las diligencias investigativas solicitadas", movió la audiencia preparatoria de juicio para las 9:45 del 29 de septiembre de 2025.

Abraham Verduga rindió su versión telemática en el caso Ligados, pero se negó a responder sobre sus conversaciones con Galo Chiriboga, alegando vulneración a su derecho a la intimidad.



La jueza Camacho responde a Augusto Verduga, Esther Cuesta y Eduardo Franco Loor

A pesar de que terminó por diferir la audiencia, la jueza nacional Daniella Camacho rechazó un pedido similar hecho por el exconsejero Augusto Verduga, uno de los procesados en el caso Ligados por supuesta asociación ilícita.

De acuerdo con el expediente, Verduga solicitó la suspensión de la diligencia y la nulidad del proceso en su contra. Sin embargo, la jueza Camacho señaló que no hay motivo alguno para mover la fecha de la audiencia y que cualquier pedido de nulidad debe ser presentado en la diligencia.

En ese mismo sentido, la exasambleísta del correísmo Esther Cuesta y el también exconsejero Eduardo Franco Loor también cuestionaron la validez procesal del caso. No obstante, la jueza Camacho indicó que estas consideraciones deben se presentadas en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.

¿Quiénes son todos los procesados del caso Ligados?

El denominado caso Ligados, que investiga una presunta asociación ilícita en la designación del superintendente de Bancos, comenzó con allanamientos a los entonces consejeros de Participación Ciudadana Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Nicole Bonifaz.

Sin embargo, al proceso también fueron vinculados el expostulante a superintendente de Bancos, Raúl González, la exasambleísta Esther Cuesta, y el dirigente y excandidato presidencial del correísmo, Andrés Aruaz, por su presunta participación en el delito de asociación ilícita.

Con excepción de Augusto Verduga, quien se encuentra refugiado junto a su familia en México, el resto de procesados cumplen con la medida cautelar de presentación periódica ante la Corte Nacional de Justicia. Contra Verduga, por su lado, pesa una difusión roja de Interpol.

