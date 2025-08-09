Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

El 31 de enero de 2025 el TCE resolvió ratificar la destitución de la Liga Azul.
Augusto Verduga, Nicole Bonifaz, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor son procesados por presunta asociación ilícita en el caso Ligados.Foto: Angelo Chamba/ Expreso

Audiencia preparatoria de juicio del caso Ligados ya tiene día y hora: ¿Cuándo será?

El caso Ligados investiga una presunta asociación ilícita en la designación del superintendentes de Bancos

El proceso avanza. La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, definió nueva fecha para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del denominado caso Ligados, que investiga una presunta asociación ilícita al interior del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).

RELACIONADAS

De acuerdo con el expediente, la diligencia estuvo inicialmente convocada para el 12 de agosto de 2025. Sin embargo, tras un pedido del fiscal general del Estado (s), Wilson Toainga, la jueza Camacho resolvió diferir la audiencia preparatoria de juicio.

En escritos anteriores, Toainga informó a la jueza Camacho de que aún existen diligencias pendientes que se solicitaron dentro de la instrucción fiscal. En ese sentido, para "salvaguardar los derechos de los sujetos procesales, a fin de que el expediente cuente con todas las diligencias investigativas solicitadas", movió la audiencia preparatoria de juicio para las 9:45 del 29 de septiembre de 2025.

La jueza Camacho responde a Augusto Verduga, Esther Cuesta y Eduardo Franco Loor

A pesar de que terminó por diferir la audiencia, la jueza nacional Daniella Camacho rechazó un pedido similar hecho por el exconsejero Augusto Verduga, uno de los procesados en el caso Ligados por supuesta asociación ilícita.

RELACIONADAS

De acuerdo con el expediente, Verduga solicitó la suspensión de la diligencia y la nulidad del proceso en su contra. Sin embargo, la jueza Camacho señaló que no hay motivo alguno para mover la fecha de la audiencia y que cualquier pedido de nulidad debe ser presentado en la diligencia.

En ese mismo sentido, la exasambleísta del correísmo Esther Cuesta y el también exconsejero Eduardo Franco Loor también cuestionaron la validez procesal del caso. No obstante, la jueza Camacho indicó que estas consideraciones deben se presentadas en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.

ANDRES ARAUZ CORREÍSMO
Arauz fue candidato a la Presidencia en 2021 y a la Vicepresidencia en 2023.ARCHIVO: EXPRESO

¿Quiénes son todos los procesados del caso Ligados?

El denominado caso Ligados, que investiga una presunta asociación ilícita en la designación del superintendente de Bancos, comenzó con allanamientos a los entonces consejeros de Participación Ciudadana Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Nicole Bonifaz.

RELACIONADAS

Sin embargo, al proceso también fueron vinculados el expostulante a superintendente de Bancos, Raúl González, la exasambleísta Esther Cuesta, y el dirigente y excandidato presidencial del correísmo, Andrés Aruaz, por su presunta participación en el delito de asociación ilícita.

Con excepción de Augusto Verduga, quien se encuentra refugiado junto a su familia en México, el  resto de procesados cumplen con la medida cautelar de presentación periódica ante la Corte Nacional de Justicia. Contra Verduga, por su lado, pesa una difusión roja de Interpol.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Dos muertos tras ataque armado en Málaga 2: esto se conoce de los fallecidos

  2. Venezuela y Ecuador en disputa por visas que afectan la participación de sus atletas

  3. Audiencia preparatoria de juicio del caso Ligados ya tiene día y hora: ¿Cuándo será?

  4. Quiénes eran las tres víctimas del asesinato en Bastión Popular

  5. “Nos han partido toda la planificación vial”, denuncia Aquiles Álvarez

LO MÁS VISTO

  1. Municipio justifica retiro del carrito de heladero y revela el por qué de la acción

  2. Polémica por heladero informal termina con agentes de Segura EP despedidos

  3. Jóvenes en Acción 2025: ¿Cómo saber si ya estás registrado?

  4. Rafael Correa felicita a Marcela Aguiñaga en redes pese a últimas tensiones políticas

  5. Gabriela Baer se despide de Televistazo tras 25 años en Ecuavisa: ¿Qué ocurrió?

Te recomendamos