Las avenidas sin señales, la nueva moda vial en la ciudad

Señaléticas. A lo largo de las avenidas Carlos Luis Plaza Dañín y Francisco de Orellana, como en sus intersecciones, no hay división de carriles ni pasos cebras.

El color negro es lo que caracteriza a las avenidas y puentes que han sido intervenidos por la actual administración municipal de Guayaquil en los últimos meses, en el norte de la ciudad. Sin embargo, estos presentan algunas irregularidades en el pavimento y por la falta de señalización horizontal, tanto para conductores como para peatones. Pareciera que estas fueran de un solo carril, lo que representa un peligro en vías de alto tráfico vehicular, como la avenida Carlos Luis Plaza Dañín.

El taxista Mauro López considera necesario que a esta vía le coloquen con urgencia las señales viales, ya que podría ocasionar un accidente al no divisar el carril; además de esquivar los “cráteres de las alcantarillas”, por lo que se siguen maltratando los carros.

Con López coincidió el conductor Rodolfo Pachay. Para él, no solo es peligroso que no haya señales en la calzada, también “hay muchos baches, porque las tapas están muy abajo y no se puede andar porque se nos dañan los amortiguadores y el tren delantero”.

López comentó que se le dificulta esquivarlas porque a su izquierda transitan autos, por lo que tiene que caer sobre la alcantarilla, lo que podría ocasionar que se “ponche una llanta o se dañe un terminal, una rótula o el amortiguador”. Esto le significaría invertir “60 dólares en un plato completo, o 40 en un amortiguador, o 90 dólares en una llanta”.

Arreglos. La Av. Felipe Pezo debe ser corregida, ya que presenta desniveles, depresiones; al tomar la vía a la derecha, la zona está deplorable como los bordillos. Tampoco está señalizada. Flor Layedra

Más adelante, la delimitación del cruce peatonal entre las intersecciones de las avenidas Carlos Luis Plaza Dañín y Francisco de Orellana tampoco existe. Ivonne Izquierdo cree que la autoridad pertinente debió haber demarcado los pasos cebra para que haya mayor seguridad al cruzar la vía.

Sobre esto, Andrés Burbano, director de Obras Públicas del Municipio de Guayaquil, indicó que en la segunda quincena de septiembre realizarán el alzado de los niveles de las losas de todas las cajas eléctricas, hidrosanitarias y de datos (caja de telecomunicaciones) que se encuentre a desnivel en toda la avenida (sentido sur-norte). El próximo mes colocarán la señalización horizontal de líneas continuas, líneas segmentadas y pasos cebra a lo largo de la avenida Carlos Luis Plaza Dañín; obra que está incluida en el contrato, aclaró. En este sector, 543 metros lineales fueron intervenidos, con un área de capa de rodadura de asfalto de 5.138,22 metros cuadrados.

Las vías están en mal estado y no hay señalética, por el invierno se ha despintado. Deben solucionarlo, porque eso podría causar daños, por el descuido de los choferes. Aquí hay accidentes. Kathya Quinto

Conductora

El carril este-oeste de la avenida Felipe Pezo también presenta problemas. “La han dejado con unos montículos. Le han puesto la brea, pero parece que no le han pasado una aplanadora”, por lo que el carro salta al pasar por allí, se quejó Carlos López, quien tuvo que bajar la velocidad para cruzar el desnivel mientras ascendía la loma. Esta vía fue recientemente reconstruida.

Para Raúl Rivadeneira, la avenida “no está tan arreglada”. Él usualmente la transita durante la semana y cree que ese declive puede dañar los amortiguadores, rótulas, entre otros componentes.

En cuanto a esta zona, Burbano anunció que hará una verificación “para continuar con las labores en este sector”. En este sitio, ejecutaron trabajos de remoción y reposición de paños de pavimento rígido en aproximadamente 157,50 metros cuadrados.

Monto La adecuación de la avenida Plaza Dañín costó cerca de 45.000 dólares. En cambio, en la avenida Felipe Pezo la inversión fue de 5.000 dólares.

También, varios tramos de la vía a Samborondón presentan falta de señalización horizontal. Las líneas que dividían los carriles han desaparecido tras el invierno, lo que representa un peligro, dijo Ángel Quishpe, conductor del bus Panorama.

El taxista Isaías García aseveró que los cuatro primeros kilómetros de la arteria están destruidos y “no ha habido mantenimiento vial”, pues la señalética en el piso está deteriorada. “Es peligroso porque en la noche no se visualiza la señalización”, advirtió.

Rubén Batioja también es taxista y frecuentemente transita la avenida. Él denunció que hay baches en varios sectores. Asimismo, en ciertos trechos “la señalética no está pintada”.

La vía (av. Felipe Pezo) está ahí... un poquito medio arreglada, porque igual está hecha un desastre. Los automóviles pueden averiarse demasiado, así sí se dañan. Carlos Mendoza

Conductor

Juan Kronfle, gerente general de la Autoridad de Tránsito y Vigilancia de Samborondón, dijo que están trabajando en la señalización de las intersecciones de toda la avenida Samborondón. Por ahora lo están haciendo a la altura de Los Arcos y Plaza Batán. “La señalización a lo largo de la avenida se ejecutará de acuerdo con el avance del mantenimiento integral”, precisó.

La Alcaldía de Samborondón señaló que desde junio, tras asumir la competencia de la mencionada avenida, ha realizado mantenimientos correctivos y bacheos emergentes, y atendido otras calles alternas de La Puntilla. La entidad prevé finalizar la obra en 2024, luego de El Niño.

