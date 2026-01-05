Critics Choice Awards: siete momentos que marcaron la gala

Desde el Barker Hangar de Santa Mónica, la 31.ª edición de la ceremonia reunió a las figuras más influyentes del cine y la Tv

Con su atuendo, Chelsea Handler, actriz y comediante, rindió un sentido a Diane Keaton, fallecida el 11 de octubre de 2025.

El 4 de enero de 2026, los Critics Choice Awards 2026 marcaron el inicio oficial de la temporada de premios con una gala que combinó glamour, emociones inesperadas y momentos destinados a quedar en la memoria colectiva del espectáculo.

Desde el Barker Hangar de Santa Mónica, la 31.ª edición de la ceremonia reunió a las figuras más influyentes del cine y la televisión en una noche que celebró tanto el talento como las historias humanas detrás de cada estatuilla.

Más allá de los premios, la velada se convirtió en un escaparate de gestos íntimos, regresos muy esperados, discursos emotivos y debates que se trasladaron de inmediato a las redes sociales. Hubo declaraciones de amor que sorprendieron, homenajes cargados de simbolismo, victorias largamente esperadas y algunas ausencias que no pasaron desapercibidas.

La alfombra negra, elegante y sobria, fue testigo de reencuentros y confirmaciones: estrellas consolidadas reafirmaron su vigencia, nuevas figuras reclamaron su espacio y algunas parejas captaron todas las miradas.

Entre ovaciones, risas y aplausos, los Critics Choice dejaron claro que la temporada apenas comienza, pero ya ha fijado una vara alta para lo que viene rumbo a los Óscar.

EXPRESIONES te invita a revisar los siete momentos que definieron una noche intensa, comentada y, sin duda, icónica.

1. La confesión de Timothée Chalamet a Kylie Jenner

Si aún quedaban dudas sobre la solidez de la relación entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner, la gala las despejó por completo. Minutos antes de que el actor subiera al escenario para recibir el premio a Mejor Actor por Marty Supreme, ambos protagonizaron un beso que se viralizó al instante.

El momento se volvió aún más memorable cuando, ya con el galardón en mano, Chalamet agradeció públicamente a su pareja de tres años. Jenner, emocionada desde su asiento, selló uno de los instantes más románticos de la noche.

2. Chelsea Handler y su homenaje a Diane Keaton

En su cuarto año como anfitriona, Chelsea Handler volvió a demostrar dominio del escenario y sentido del humor. Pero uno de sus gestos más comentados fue su tributo visual a Diane Keaton, al aparecer con un traje negro, camisa blanca y corbata, con el que evocó uno de los looks más icónicos de la actriz.

“Este atuendo es un homenaje a Diane Keaton”, dijo Handler, sumando un guiño elegante y cargado de historia cinematográfica a una noche repleta de referencias.

3. El regreso triunfal de Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio reapareció en los Critics Choice Awards 2026 tras un período de bajo perfil, y lo hizo a lo grande. Una batalla tras otra se llevó tres de los premios más importantes de la noche, incluidos Mejor película, Dirección y Guion Adaptado.

Para sus seguidores, su presencia fue especialmente celebrada, ya que el actor no estrenaba un proyecto desde Los asesinos de la luna (2023), dirigida por Martin Scorsese.

4. Jacob Elordi y la reivindicación de Frankenstein

Jacob Elordi vivió uno de los momentos más emotivos de la gala al recibir su primer gran premio como Mejor Actor de Reparto por Frankenstein.

Visiblemente sorprendido, el actor agradeció a Guillermo del Toro por haber confiado en él para un proyecto que, según confesó, cumplió un sueño de infancia. Su discurso confirmó que 2025 fue un año decisivo en su carrera y consolidó su transición hacia papeles más complejos y reconocidos.

5. El debate en torno a Ariana Grande

La categoría de Mejor Actriz de Reparto encendió la conversación entre los fanáticos. Ariana Grande, elogiada por su interpretación de Glinda en Wicked: Parte II, partía como una de las favoritas. Sin embargo, el premio fue para Amy Madigan por Weapons.

La decisión dividió opiniones y reavivó el debate en redes sociales, donde muchos defendieron que Grande merecía el reconocimiento. De esa forma, la discusión trascendió la gala.

6. Owen Cooper: El fenómeno Adolescencia

Adolescencia, la serie de Netflix, confirmó su estatus de fenómeno global al sumar cuatro nuevos premios (Miniserie, Actor de miniserie o película para televisión, Actor y Actriz de reparto).

Uno de los rostros más destacados fue Owen Cooper, de apenas 16 años, quien recibió un galardón y emocionó al público con un discurso sincero.

El joven intérprete habló del impacto que el éxito de la serie tuvo en su familia y agradeció el apoyo recibido en un año que, según sus palabras, cambió su vida para siempre.

7. Elegancia y ausencias en la alfombra negra

Aunque algunas ausencias llamaron la atención (como la de Justin Timberlake junto a Jessica Biel), la alfombra negra deslumbró por su elegancia.

Entre las mejor vestidas destacó Amanda Seyfried, protagonista de La asistenta, quien apostó por un diseño de Valentino, complementado con una joya plateada al cuello y pendientes a juego.

Mia Goth, actriz de Frankenstein, tampoco pasó desapercibida: lució un vestido de satén en tonos crema y gris, de líneas simples pero sofisticadas, firmado por Dior.

Kaley Cuoco, conocida por The Big Bang Theory y acompañada por Tom Pelphrey, eligió joyas de Pomellato: un collar Catene en oro rosa con diamantes, pendientes y un anillo de la colección Nudo, combinados con un conjunto de blazer negro y pantalón satinado.

Imposible no mencionar a Elle Fanning. Aclamada por su reciente papel en Valor sentimental, también brilló en el terreno de la moda con un sensual y fluido diseño en lamé dorado, perteneciente a la colección Otoño/Invierno 2003 de Ralph Lauren, acompañado de joyas de Cartier.

