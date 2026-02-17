Dengue en Ecuador: MSP interviene 11 provincias mientras suben casos en Guayaquil

Casos sospechosos en la ciudad pasaron de 14 a 38 en enero, casi el triple que en 2025

El Ministerio de Salud Pública (MSP) mantiene intervenciones en 38 parroquias de 11 provincias dentro del Plan Nacional contra el Dengue y la Gran Minga Comunitaria 2026. Estas zonas representan el 2% del territorio nacional, pero concentran el 40% de los casos reportados. Las acciones incluyen monitoreo del vector, eliminación de criaderos y fumigación focalizada.

El despliegue sanitario ocurre mientras Guayaquil enfrenta un aumento de casos en plena temporada invernal. Las primeras lluvias intensas de 2026 han provocado acumulación de agua en patios, techos y espacios abiertos, creando condiciones propicias para la reproducción del mosquito Aedes aegypti.

Durante enero de 2026, los casos sospechosos de dengue atendidos en la red municipal de salud de Guayaquil ascendieron a 38, frente a 14 en el mismo mes de 2025. El incremento casi triplica la cifra del año anterior y vuelve a presionar al sistema sanitario local.

Intervenciones del MSP en parroquias con mayor carga de dengue

Según el MSP, los equipos ejecutan “monitoreo constante de la presencia del vector y registro de casos”. También realizan eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti y fumigación focalizada en sectores con alta incidencia epidemiológica.

Las brigadas desarrollan procesos de capacitación dirigidos a profesionales de la salud y a la comunidad en general. La estrategia incluye participación ciudadana mediante mingas comunitarias para retirar recipientes con agua estancada y reducir focos de transmisión.

En el noroeste de Guayaquil y en el eje de la vía a la costa, la Coordinación Zonal 8 – Salud ejecuta de manera permanente trabajos integrales de control vectorial. Estas acciones contemplan fumigación ambiental, abatización de depósitos y promoción preventiva frente a dengue, chikungunya y zika.

Guayaquil refuerza acciones municipales ante el repunte

De forma paralela, la Dirección de Salud e Higiene del Municipio de Guayaquil intensificó las jornadas de fumigación en barrios considerados prioritarios por su riesgo epidemiológico. El refuerzo busca contener la propagación del virus en zonas con mayor exposición.

Desde finales de enero también se inició la entrega de toldos impregnados con insecticida de larga duración en sectores con más incidencia. La medida apunta a disminuir el contacto entre el mosquito y la población durante las horas de mayor actividad del vector.

El repunte evidencia la relación directa entre la intensidad del invierno y la propagación del dengue, así como la persistencia de factores estructurales que facilitan la reproducción del mosquito en entornos urbanos densamente poblados.

Resultados en Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas

En Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, la Coordinación Zonal 4 , conformó la Red de Profesionales de Dengue. Esta red integra médicos generales y especialistas de la Red Pública Integral de Salud (RPIS) y la Red Privada Complementaria (RPC) para el manejo y evaluación de pacientes.

En esta jurisdicción también se ejecutaron tareas en casos con y sin signos de alarma, destrucción de criaderos, control focal y fumigaciones intradomiciliarias y ambientales. El objetivo es reducir complicaciones y cortar cadenas de transmisión.

Durante 2026, en esta coordinación se visitaron 60.215 viviendas; se trataron 84. 480 depósitos y se destruyeron 115. 565. Además, se fumigaron 698 casas, 978 manzanas y se realizaron 15 mingas comunitarias.

Machala y Zamora Chinchipe intensifican control

En Machala, el MSP coordinó con el Ministerio de Educación mingas de limpieza en 12 instituciones educativas priorizadas. La intervención busca disminuir la presencia del mosquito Aedes aegypti en espacios escolares y proteger a la comunidad educativa.

En Zamora Chinchipe se intensificaron las tareas de control de vectores en Yantzaza, Yacuambi, Centinela del Cóndor y Chinchipe. Las mingas comunitarias se enfocaron en eliminar criaderos, retirar agua estancada y limpiar patios.

Mientras las brigadas recorren barrios, escuelas y manzanas priorizadas, el desafío se mantiene: frenar el avance del dengue en medio de lluvias intensas que, cada año, reactivan el riesgo sanitario en Guayaquil y otras provincias del país.

