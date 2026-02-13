MSP descarta epidemia tras 9.142 casos de Tuberculosis; expertos piden emergencia

El Ministerio de Salud Pública informó este viernes 13 de febrero de 2026 que Ecuador registró 9.142 casos de tuberculosis en 2025.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó este viernes 13 de febrero de 2026 que Ecuador registró 9.142 casos de tuberculosis en 2025, con una alta concentración en centros penitenciarios y provincias de la Costa, y aseguró que el país no atraviesa una epidemia.

El dato oficial y el panorama penitenciario

En rueda de prensa, el subsecretario de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud, Andrés Carrazco, precisó que 2.649 casos se detectaron en cárceles y que 609 personas fallecieron en 2025, al tiempo que explicó que en entornos cerrados la transmisión puede multiplicarse entre 10 y 100 veces. El funcionario reiteró que no existe una epidemia a escala nacional y atribuyó parte del aumento de notificaciones a la unificación de sistemas de información y actualización de registros

El MSP añadió que destinó $4 millones en tratamientos, pruebas y equipamiento, y que hay 500.000 dosis de BCG para recién nacidos. Las provincias con mayor carga de casos son Guayas, El Oro, Los Ríos, Santa Elena y Napo.

De acuerdo con expertos, los contagios subieron 67% de 5.476 (2024) a 9.142 (2025), y las muertes pasaron de 131 (2024) a 297 (2025) (+127%). En las primeras semanas de 2026 también se observó un incremento de decesos respecto del mismo período del año previo

La mirada de expertos: “comportamiento epidémico” y riesgo comunitario

En contraste, el Dr. Daniel Simancas, médico epidemiólogo y Vicerrector de Investigación de la Universidad Indoamérica, advierte que los brotes carcelarios han generado un “comportamiento epidémico” con incremento sostenido de casos a nivel nacional y que la TB “ha sobrepasado los muros” afectando a la comunidad, con miles de casos por encima de los promedios históricos.

A su juicio, el problema no es la falta de medicamentos sino la demora en diagnóstico, la respuesta insuficiente y la ausencia de decisiones proporcionales al tamaño del brote. Por ello plantea declarar una emergencia sanitaria para activar protocolos extraordinarios: búsqueda activa de casos, diagnóstico molecular inmediato, tratamiento supervisado, investigación de contactos y refuerzo urgente del primer nivel de atención.

Asimismo, Paola Torres, investigadora y epidemióloga, sostiene que el aumento sostenido de casos y la alta letalidad en prisiones ameritan activar mecanismos extraordinarios, empezando por una declaratoria de emergencia sanitaria que habilite financiamiento ágil, contratación de personal y una estrategia específica para el sistema penitenciario (tamizaje masivo, diagnóstico molecular rápido y supervisión estricta del tratamiento).

Para Torres, reconocer formalmente el escenario "permitiría ordenar y transparentar la gestión, priorizar recursos hacia diagnóstico oportuno y búsqueda activa de casos en las zonas y grupos de mayor riesgo, especialmente en centros penitenciarios".

El MSP reconoció que el sistema penitenciario concentra un riesgo superior por hacinamiento y falta de ventilación, condiciones que favorecen el contagio. En 2025, los centros de privación de libertad aportaron cerca del 29% de los casos notificados.

