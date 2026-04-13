El concejal Wilson Merino se suma a la lista de aspirantes a la Alcaldía de Quito

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

A medida que se acercan las elecciones seccionales, el escenario político en Quito comienza a tomar forma con nuevos nombres interesados en disputar la Alcaldía.

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A los ya conocidos aspirantes se suma ahora el concejal Wilson Merino, quien ha manifestado públicamente su intención de participar en la contienda.

El actual alcalde, Pabel Muñoz, ha confirmado su interés en buscar la reelección, mientras que el exburgomaestre Jorge Yunda también ha anunciado que participará nuevamente.

A este grupo se añade Juan Esteban Guarderas, quien aseguró haber recibido propuestas de “varias organizaciones políticas”, aunque no precisó bajo qué bandera se postularía.

Guarderas, además, cuestionó el rol de los partidos tradicionales en el proceso electoral. “Los ciudadanos estamos hartos de que los políticos vayan a rogar de rodillas que les den un espacio”, afirmó, al tiempo que planteó la necesidad de transformar la forma de hacer política.

Iniciar un proceso de transición

En este contexto, Wilson Merino emerge como una nueva figura en la carrera. En una entrevista con Carlos Vera, aseguró que está capacitado para asumir la Alcaldía y preparado para iniciar un proceso de transición en la ciudad.

Destacó su gestión como concejal, señalando que ha impulsado 14 ordenanzas y liderado procesos de fiscalización a la actual administración, incluyendo temas como los trolebuses y la tasa de recolección de basura.

Merino también resaltó la recolección de 400.000 firmas como base para la conformación de una organización política, articulada en torno al movimiento Imparables. “Somos la candidatura que más oportunidades y fortalezas tiene. Somos capaces de vencer a todos los Goliat que tiene Quito”, expresó.

Somos la candidatura que más oportunidades y fortalezas tiene

Wilson Merino, concejal

En su intervención, el concejal hizo énfasis en la necesidad de recuperar el concepto de quiteñidad y llamó a la unidad en torno a ese objetivo. “Hay que juntarnos alrededor de ese plan. Somos una organización política desprendida y que pone primero a la ciudad”, sostuvo.

Asimismo, insistió en la importancia de priorizar el interés colectivo sobre los particulares. “Hay que declinar los intereses individuales y defender los de la ciudad. Vamos a recuperar el orgullo de ser quiteños”, concluyó.