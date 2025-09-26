UEES inaugura Innovatec 2025 centrado en impacto social de universidades

La Universidad Espíritu Santo (UEES) abrió el Encuentro Internacional Innovatec 2025, el congreso académico más relevante de Iberoamérica en educación, liderazgo e innovación. Con cerca de 500 asistentes y expertos de 21 países, el evento centró su primera jornada en “El impacto de las universidades en la sociedad”.

Temas clave del encuentro

Durante el día, se analizaron temas clave como la pedagogía en la era de la inteligencia artificial, la transformación digital en la educación superior, la movilidad internacional y los desafíos de la internacionalización en un mundo VUCA. Carlos Ortega Maldonado, Canciller de la UEES, destacó cómo la tecnología ha cambiado el rol de las universidades, enfatizando la necesidad de fortalecer el equilibrio emocional y los valores éticos en los estudiantes.

Josu Gómez, presidente del Ranking Innovatec, subrayó el papel fundamental de las universidades para que Iberoamérica alce su voz. Por su parte, Juan Pablo Cardozo, rector de la Universidad del Istmo, resaltó la urgencia de adaptar la educación a las nuevas generaciones. La jornada concluyó con presentaciones sobre modelos de gestión universitaria y un recorrido por el campus UEES, seguido por la premiación del Ranking Innovatec, en la que la UEES obtuvo nuevamente el primer lugar.

Segundo día del evento

El segundo día, celebrado en la Universidad Ecotec, abordó temas de liderazgo y transformación, incluyendo medio ambiente, empleabilidad, emprendimiento y tecnoeducación, además de reconocer a líderes influyentes de Latinoamérica.

