Delfín (1) vs Liga de Quito (0) hoy EN VIVO: resultado, goles y jugadas en directo desde Manta

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

El choque entre Delfín y Liga de Quito abrirá una jornada clave este viernes 10 de abril desde las 19:00 en el estadio Jocay de Manta, por la fecha 2 de la LigaPro Ecuabet 2026. El equipo cetáceo buscará aprovechar el respaldo de su gente y el conocimiento de su cancha para recuperar terreno en el campeonato, luego de un inicio que lo obliga a sumar con urgencia.

Liga de Quito que viene de ganar 1-0 al Always Ready por Copa Libertadores, en cambio, afronta este compromiso con la intención de iniciar su protagonismo en LigaPro. El conjunto albo sabe que cada punto es determinante en la lucha por los primeros puestos, por lo que saldrá con un planteamiento sólido para neutralizar la presión local y golpear en los momentos precisos.

Se prevé un duelo equilibrado y de alta exigencia física, donde las condiciones climáticas de Manta podrían convertirse en un factor decisivo. Con plantillas competitivas y objetivos claros, ambos equipos apuntan a conseguir una victoria que marque el rumbo en estas primeras fechas del campeonato.

A las 19:00 aquí el partido de Delfín vs Liga de Quito

19:20 Minuto 21 19:23 10/04/2026 19:23 10/04/2026 Bedoya de cabeza estuvo cerca del segundo gol de Delfín.

19:17 Delfín SC sin DT 19:20 10/04/2026 19:20 10/04/2026



El argentino Juan Zubeldía debe retirarse del campo de juego. El árbitro determinó que hubo conducta antideportiva.

19:10 Goooooooooool de Delfín 19:10 10/04/2026 19:10 10/04/2026 Minuto 14, Erick Mendoza sombrerea al golero Valle y los manabitas festejan en el Jocay.

19:05 Minuto 8 19:05 10/04/2026 19:05 10/04/2026 Sale de su campo el golero Gonzalo Valle, hasta ahora los Albos mandan en la cancha y el marcador no se mueve. Sigue el 0-0.

18:34 Delfín 0 - Liga de Quito 0 18:34 10/04/2026 18:34 10/04/2026 Arranca el partido en Manta, con poca asistencia de aficionados.