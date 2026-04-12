Hallan a hombre muerto en el estero Salado de Guayaquil

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El hallazgo ocurrió cerca de las 13:00, cuando ciudadanos alertaron sobre un cuerpo flotando en el estero Salado, a la altura del puente 5 de Junio.



Bomberos confirmaron que el hombre no tenía signos vitales; pese a intentar reanimarlo, el fallecimiento ya se había producido.



El cuerpo estaba enredado entre ramas y fue llevado a la orilla cerca de la Universidad Estatal, generando preocupación en moradores del sector.

Un insólito hallazgo se registró la tarde de este domingo 12 de abril en uno de los cuerpos de agua más importantes de la ciudad. La presencia de un cadáver en el estero Salado generó alarma entre moradores y transeúntes que circulaban por la zona.

Según los primeros informes, alrededor de las 13:00 los ciudadanos alertaron sobre la presencia de un cuerpo que flotaba en el estero, a la altura del puente 5 de Junio. La escena fue advertida por personas que se encontraban en los alrededores, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades.

El hombre fue encontrado sin vida

Minutos después, el cuerpo fue arrastrado hasta la orilla, en un punto cercano a la Universidad Estatal de Guayaquil, donde unidades de emergencia acudieron para verificar la situación.

En el sitio, personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil confirmó que el hombre ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con información preliminar, los rescatistas intentaron realizar maniobras de reanimación; Sin embargo, estas no tuvieron éxito, ya que la víctima se encontraba sin vida desde antes de ser recuperada.

Durante los trabajos de extracción, se constató que el cuerpo habría estado atrapado entre ramas y vegetación del estero, lo que dificultó su desplazamiento y posterior recuperación.

El hecho generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes observaron el operativo y expresaron su inquietud por lo ocurrido. La presencia del cadáver en una zona concurrida ha incrementado la sensación de inseguridad y alerta entre los guayaquileños.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la identidad del fallecido ni las causas de su muerte, información que deberá ser determinada por las autoridades competentes a través de las investigaciones correspondientes.