“Nuevos mineros tienen grandes sumas en varios lugares”, dice ministro Reimberg

En el subsuelo de un edificio de Quito, la Polícia encontró una caja fuerte con cerca de $ 1 millón

Un millón de dólares estaba en la caja fuerte del edificio de Quito.

Las investigaciones sobre el hallazgo de cerca de un millón de dólares en el subsuelo del edificio World Trade Center, en el norte de Quito, avanzan y, de a poco, se conoce quién es el propietario del dinero.

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El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró el 23 de marzo de 2026 en una entrevista con Teleamazonas que las autoridades ya conocen a quién pertenece el dinero. “Sabemos quién es el propietario del dinero, es una persona vinculada al mundo minero”, afirmó.

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Reimberg enfatizó que, hasta el momento, no existen indicios de que el dueño esté relacionado con actividades delictivas. No obstante, mencionó un comportamiento poco común, que, aseguró es frecuente dentro del sector.

“Muchos de los nuevos mineros tienden a tener estas cantidades en varios lugares”, explicó, sugiriendo que el manejo de grandes sumas en efectivo no sería inusual en ese ámbito, aunque recalcó que esto no exime de justificar la procedencia de los recursos.

“Eso no significa que no vamos a seguir con la investigación, porque se tiene que justificar esos fondos y de dónde provienen”, añadió el ministro, quien reiteró que el proceso continuará hasta esclarecer completamente el caso.

Dinero pertenecería a grupo empresarial Elit Corporación

Respecto a versiones difundidas en redes sociales que vinculaban el dinero con Mario Godoy, Reimberg descartó, por ahora, cualquier relación. “No hemos encontrado una conexión”, señaló, aunque insistió en que las autoridades llegarán “hasta las últimas consecuencias”.

Por su parte, el abogado Jorge Luis Ortega aseguró el 23 de marzo de 2026 que los fondos pertenecen al grupo empresarial Elit Corporación, afirmando además que su origen es lícito. Esta versión, sin embargo, aún no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía ni por la Policía.

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El dinero fue encontrado el 21 de marzo de 2026 durante un operativo de la Dirección de Investigación Antidrogas de la Policía Nacional, en una bodega del subsuelo 3 de un edificio ubicado en la avenida 12 de Octubre, en el norte de Quito. La intervención se produjo tras una alerta al 131 del plan de recompensas que advertía sobre un supuesto encaletamiento de droga.

Aunque no se hallaron sustancias ilegales, los agentes encontraron una caja fuerte con fajos de billetes que sumaban 992.560 dólares, según el reporte policial inicial.

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