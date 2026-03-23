Vecinos alertan por obra sin permisos y retiro de sellos en el norte de Quito

La obra en construcción está en las calles Finlandia y Suecia, en el norte de Quito

La AMC colocó sellos de suspensión de obra en la construcción.

Una alerta ciudadana en redes sociales sobre una obra en construcción ubicada en las calles Finlandia y Suecia, en el norte de Quito, donde se habrían detectado presuntas irregularidades en los trabajos, llevó a una inspección de la Agencia Metropolitana de Control (AMC).

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El usuario Jorge Touma denunció la ejecución de excavaciones durante el 22 de marzo de 2026, adjuntando imágenes en las que se observa a trabajadores realizando labores en el sitio. En su publicación, cuestionó la falta de control y pidió la intervención de la AMC.

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Horas más tarde de ese mismo día, la entidad municipal informó que una patrulla de inspección acudió al lugar, donde constató trabajos de movimiento de tierras y la construcción de un muro de contención.

Al solicitar los permisos correspondientes, estos no fueron presentados, por lo que se procedió a la suspensión de la obra.

Sin embargo, la polémica continuó en horas de la noche, cuando el mismo denunciante aseguró que los sellos de suspensión colocados por la AMC habrían sido retirados.

“¿Y el sello de ‘suspensión de obra’ dónde está?”, cuestionó, acompañando su publicación con una fotografía en la que se observan lonas verdes cubriendo el área intervenida, pero sin rastros visibles de la clausura.

Una presunta infracción penal

A esta denuncia se sumó el usuario Pietro Espinosa, quien advirtió que la presunta manipulación de los sellos podría constituir una infracción penal. “Esto está penado en el COIP (Art. 284). Piensan seguir operando de madrugada (…) La inestabilidad del suelo y el peso de volquetes son un peligro inminente para los vecinos”, señaló, al tiempo que exigió acciones a las autoridades municipales.

Estimado @jorgejtouma, agradecemos su reporte. 🚨 Acudimos con nuestra patrulla de inspección, donde constatamos trabajos de movimiento de tierras y la construcción de un muro de contención.



📄 Al solicitar los permisos correspondientes, estos no fueron presentados.



🚫 Por lo… pic.twitter.com/c3IW00etdJ — Agencia Metropolitana de Control (@amcquito) March 22, 2026

Los reclamos también fueron dirigidos al alcalde de la ciudad, Pabel Muñoz, y a la AMC, para que refuercen los controles y eviten posibles riesgos para los habitantes del sector.

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Hasta el momento, las autoridades no han emitido un nuevo pronunciamiento sobre el retiro de los sellos ni sobre posibles sanciones adicionales.

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