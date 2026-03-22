Tres implicados en secuestro en Quito reciben prisión preventiva

La víctima fue interceptada por dos hombres que lo sujetaron y forcejearon

Los sospechosos trataron de subir a la vícitma al vehículo que conducía una mujer.

La justicia ordenó la prisión preventiva para dos hombres y una mujer implicados en un intento de secuestro en el norte de Quito. La medida fue dictada este 22 de marzo de 2026, tras la audiencia en la que se evaluaron los elementos presentados por la Fiscalía.

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A través de su cuenta oficial, la Fiscalía General informó que el juez acogió el pedido fiscal y dispuso la medida cautelar contra los tres sospechosos por su presunta participación en el delito de secuestro en grado de tentativa.

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El hecho ocurrió un día antes, el 21 de marzo, en la intersección de la avenida Eloy Alfaro y Suiza, y quedó registrado en video. En las imágenes se observa cómo un hombre es interceptado por dos sujetos que lo sujetan y forcejean con él durante varios minutos, mientras un vehículo espera cerca para trasladarlo.

Pese a la resistencia de la víctima, los agresores lograron introducirlo en el automóvil en más de una ocasión. La escena ocurrió en plena vía pública, ante la mirada de varios testigos que comenzaron a acercarse al lugar.

El intento de secuestro se frustró cuando el conductor de un vehículo tipo jeep bloqueó la salida del auto en el que pretendían huir. Esto, sumado a la alerta al ECU 911, permitió la intervención policial.

Uso de vestimenta policial

El comandante del Distrito Metropolitano de Quito, Patricio Armendáriz, detalló que los sospechosos utilizaban prendas similares a las de la Policía Judicial e incluso habrían colocado esposas a la víctima para someterla.

#ATENCIÓN | #Pichincha: con base en los elementos de convicción presentados por #FiscalíaEc, Juez dicta prisión preventiva para Sherly P., Alexis A. y Joel L., por su presunta responsabilidad en el delito de #Secuestro, en grado de tentativa, registrado ayer en el norte de… pic.twitter.com/u1JvgZoOuI — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 22, 2026

Durante el operativo, el hombre logró escapar y fue localizado a una cuadra del sitio. Según su testimonio, un ciudadano que presenció lo ocurrido logró abrir el seguro del vehículo, facilitando su huida.

Posible móvil del secuestro

Los detenidos, dos hombres de 29 y 23 años y una mujer de 30, no registran antecedentes penales. De acuerdo con las primeras indagaciones, el hecho podría estar relacionado con una deuda de $ 10.000 que la víctima mantenía con una casa de apuestas.

En el vehículo implicado, los agentes encontraron un arma blanca, una botella de gas utilizada en soldadura, esposas y varios celulares. También se confirmó que las prendas similares a uniformes policiales habrían sido adquiridas en negocios donde se venden este tipo de artículos..

El caso continúa en investigación mientras los tres implicados permanecen bajo prisión preventiva, a la espera de que se definan sus responsabilidades en este intento de secuestro.

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