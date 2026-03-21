Clausuran otra concesionaria en Quito tras alertas de presunta estafa

En febrero, en La Magdalena, en el sur de Quito, clausuraron otra concesionaria.

En apenas un mes, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) ejecutó una nueva clausura a una concesionaria que operaba sin permisos municipales y que estaría relacionada con denuncias de presunta estafa.

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El establecimiento, ubicado en la avenida 6 de Diciembre, en el sector de La Mariscal, fue intervenido el 17 de marzo de 2026 tras una alerta de la Policía Nacional luego de varias denuncias por supuestas estafas.

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Según los testimonios, la concesionaria ofertaba vehículos a través de redes sociales y exigía un pago inicial para concretar la compra. Sin embargo, los automotores nunca eran entregados, lo que generó múltiples reclamos.

Durante la inspección, la Agencia Metropolitana de Control confirmó que el local no contaba con permisos municipales ni con la autorización del Cuerpo de Bomberos, lo que implicaba riesgos para quienes acudían al lugar.

“Las personas que aseguran haber sido afectadas presentaron sus denuncias ante la Fiscalía General del Estado, entidad competente para investigar y determinar posibles responsabilidades penales en este caso”, señaló Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de la entidad.

De acuerdo con el Código Municipal, operar sin los permisos correspondientes en actividades de venta de vehículos puede derivar en sanciones económicas de hasta cuatro salarios básicos unificados.

Un mismo vehículo vendido a más de una persona

Este no es el único caso. En febrero, una situación similar se registró en el sur de Quito, en el sector de La Magdalena, donde otra concesionaria fue clausurada por operar sin permisos municipales. En ese caso, varias personas aseguraron a la Policía que pagaron hasta 7.000 dólares por vehículos que nunca recibieron.

Durante esa intervención, las autoridades hallaron irregularidades en los automotores, como posibles alteraciones en el número de chasis, e incluso se conoció que un mismo vehículo habría sido vendido a múltiples compradores.

La AMC recordó a la ciudadanía la importancia de verificar que los establecimientos cuenten con los permisos correspondientes antes de realizar cualquier transacción, especialmente en la compra de vehículos, y reiteró que este tipo de casos ya han sido puestos en conocimiento de las autoridades judiciales para su respectiva investigación.

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