Policía revela posible móvil de secuestro en el norte de Quito

El hehco ocurrio al mediodía en la avenida Eloy Alfaro y Suiza, en el norte de Quito

Dos hombres y una mujer fueron detenidos por el intento de secuestro en el norte de Quito.

Un intento de secuestro ocurrido al mediodía del 22 de marzo de 2026 en la avenida Eloy Alfaro y Suiza, en el norte de Quito, fue captado en video por varios testigos.

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En las imágenes se observa a un hombre que camina por la vía cuando es interceptado por dos sujetos. Ambos lo detienen y forcejean con él durante varios minutos, mientras un vehículo espera a pocos metros. Los agresores intentan introducirlo en el auto, pero la víctima logra resistirse y salir en más de una ocasión.

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El forcejeo continúa en plena calle, ante la mirada de varios testigos que se encontraban en la zona. Incluso se observa otro vehículo estacionado detrás del automóvil en el que pretendían llevarse al hombre, mientras más personas comienzan a acercarse al lugar.

Finalmente, los sospechosos logran introducir a la víctima en el vehículo. Sin embargo, cuando intentaban huir, un conductor de un jeep bloqueó su paso, lo que impidió que el secuestro se concretara. En paralelo, ciudadanos alertaron al ECU 911, lo que permitió la llegada de unidades policiales.

Implicado usaban prendas similares a las de la Policía

El comandante de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito, Patricio Armendáriz, informó que el hecho fue reportado como un intento de secuestro en el que dos personas pretendían llevarse a un hombre a la fuerza.

Según el oficial, los testigos alertaron que los sospechosos utilizaban prendas similares a las de la Policía de investigación y que incluso colocaron esposas a la víctima. Tras la alerta, unidades que patrullaban el sector intervinieron de inmediato.

#AlertaPanas

FALSOS POLICÍAS INTENTAN SECUESTRO EN QUITO Y TODO QUEDA REGISTRADO EN VIDEO, en el video se observa cómo los sospechosos llegan, se acercan a la víctima y la obligan a ingresar al vehículo en las avenidas Eloy Alfaro y Suiza, norte de Quito; los implicados vestían… pic.twitter.com/BVhqKUaRAm — Only Panas (@onlypanasec) March 21, 2026

Durante el operativo, la víctima logró escapar y fue localizada a una cuadra del sitio. A los agentes les relató que había sido introducido en un vehículo, pero que un ciudadano que presenció el hecho logró abrir el seguro, lo que facilitó su escape.

La Policía detuvo a dos hombres, de 29 y 23 años, y a una mujer de 30. Ninguno registra antecedentes penales.

Se investiga el móvil de secuestro

Las investigaciones preliminares señalan que la víctima fue interceptada tras salir de un local de comida en el sector. Según su versión, mantenía una deuda de 10.000 dólares con una casa de apuestas, lo que podría estar relacionado con el móvil del hecho.

Durante la inspección del vehículo implicado, los agentes encontraron un arma blanca en el baúl, una botella de gas utilizada en trabajos de soldadura, esposas y celulares. Además, se confirmó que las prendas similares a uniformes policiales habrían sido adquiridas en comercios donde se venden este tipo de artículos.

El caso continúa en investigación para determinar responsabilidades y esclarecer completamente lo ocurrido.

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