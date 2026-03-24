Decomisan 33 celulares y más objetos de dudosa procedencia en el sur de Quito

También se encontró 20 relojes, cinco cadenas y 31 cédulas de identidad a nombre de terceros

En el negocio no pudieron justificar la procedencia de los celulares.

En el sur de Quito, una intervención dejó al descubierto varias irregularidades. En el sector de Ajaví, dentro de la Administración Zonal Eloy Alfaro, autoridades locales ejecutaron un operativo que terminó con la recuperación de decenas de objetos cuya procedencia nadie supo explicar.

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El dato que más llamó la atención fue el hallazgo de 33 teléfonos celulares y una tablet en manos de personas que no pudieron demostrar que les pertenecían.

No había facturas, registros ni argumentos claros: solo dispositivos acumulados en medio de locales de entretenimiento nocturno que estaban bajo inspección.

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Pero eso no fue todo. Durante el operativo también se encontraron 20 relojes, cinco cadenas y 31 cédulas de identidad a nombre de terceros. En total, más de 80 artículos quedaron bajo custodia de las autoridades.

Controles el fin de semana

La intervención formó parte de los controles que se vienen realizando de forma periódica en Quito, con participación de distintas instituciones de seguridad.

En fin de semana también hubo operativos. En total, 36 establecimientos fueron intervenidos. Seis de ellos terminaron clausurados, mientras que otros enfrentan procesos por irregularidades en sus permisos de funcionamiento.

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Los operativos también dejaron el decomiso de 25 gramos de sustancias sujetas a fiscalización, la destrucción de pipas artesanales y el retiro de 149 litros de licor sin registro sanitario. A esto se sumaron 36 cajetillas de cigarrillos de contrabando.

El Municipio recalcó que estos operativos se extenderán a otros sectores de Quito como parte de una estrategia que busca frenar riesgos, ordenar el uso del espacio público y reforzar la seguridad en las zonas consideradas más conflictivas.

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