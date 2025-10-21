Fausto Jarrín, exabogado de Correa, ahora asesor presidencial: Rovira lo confirma

Jarrín ha sido visto en reuniones como el encuentro en Otavalo entre el ministro John Reimberg y dirigentes indígenas

Fausto Jarrín ha sido visto en reuniones clave del Ejecutivo, como el encuentro en Otavalo entre el ministro del Interior, John Reimberg, y dirigentes indígenas.

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, confirmó este martes 21 de octubre que Fausto Jarrín, exabogado del expresidente Rafael Correa y exlegislador de la Revolución Ciudadana, cumple funciones como asesor de la Presidencia de la República. La declaración se dio durante una entrevista en Teleamazonas, en la que Rovira señaló que “como es público y notorio”, Jarrín colabora con el régimen e incluso la ha asistido en temas específicos.

(Sigue leyendo: Rovira descarta diálogo con Marlon Vargas y acusa uso político del paro indígena)

Jarrín ha sido visto en reuniones clave del Ejecutivo, como el encuentro en Otavalo entre el ministro del Interior, John Reimberg, y dirigentes indígenas, en el marco de las negociaciones para levantar el paro nacional. Su presencia ha generado reacciones en redes sociales, incluyendo una publicación del expresidente Rafael Correa, quien cuestionó su rol en el actual gobierno.

Fausto Jarrín, exasambleísta de la Revolución Ciudadana y exabogado de nuestros perseguidos, incluidos Jorge Glas y yo, liderando las «negociaciones» de un gobierno corrupto y asesino.

Sobran las palabras...#LosCorruptosSiempreFueronEllos pic.twitter.com/3dixXJtafX — Rafael Correa (@MashiRafael) October 16, 2025

Aunque Rovira confirmó su rol como asesor, Jarrín no figura en la nómina oficial de la Presidencia ni ha presentado declaración patrimonial ante la Contraloría. Tampoco existe un decreto ejecutivo que formalice su nombramiento, lo que ha generado interrogantes sobre la naturaleza de su vínculo con el gobierno de Daniel Noboa.

La presencia de Fausto Jarrín ha generado la reacción de Rafael Correa. Cortesía

¿Quién es Fausto Jarrín?

"El paro debe acabarse hoy": Gobierno militarizará Imbabura Leer más

Fausto Jarrín fue abogado defensor en varios casos judiciales que involucraron a líderes del correísmo, incluyendo el proceso por el caso Sobornos 2012–2016. En 2021 fue electo legislador por Pichincha, y renunció en 2022 para dedicarse a su carrera jurídica. Desde entonces, su distanciamiento del correísmo ha sido progresivo, aunque no exento de controversia

En su cuenta de X, Rafael Correa se refirió a este encuentro de Jarrín con ministros del Gobierno de Noboa en un panorama controversial: "Fausto Jarrín, exasambleísta de la Revolución Ciudadana y exabogado de nuestros perseguidos, incluidos Jorge Glas y yo, liderando las "negociaciones" de un gobierno corrupto y asesino. Sobran las palabras...", escribió el exmandatario.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ