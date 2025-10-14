"El paro debe acabarse hoy": Gobierno militarizará Imbabura

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, señaló que los diálogos con las bases indígenas no han dado resultado

Rovira puso fecha final al paro nacional en Ecuador. Desde el régimen, dijo, consideran que en Imbabura se han agotado todas las posibilidades de diálogo sin ningún avance.

En entrevista con Ecuavisa, la ministra explicó que, a diferencia de Cotopaxi y Chimborazo —donde sí han logrado desarticular las movilizaciones—, Imbabura sigue siendo un foco de paralización y falta de acuerdos.

Te invitamos a leer | Paro nacional 2025: el Gobierno aparta a la Conaie y apuesta por su desgaste

Militares van a “despejar” a manifestantes violentos



Ante la falta de respuesta a los llamados al diálogo, Rovira adelantó que, desde este 14 de octubre de 2025, el Gobierno radicalizará el control de la fuerza pública en Imbabura para recuperar la movilidad en la provincia.

“No podemos seguir exponiendo a la población a los riesgos que esto implica (...). Las carreteras se van a abrir y se despejará toda ciudad de manifestantes agresivos y violentos. Ya están los militares y policías en número suficiente para poder enfrentar esto (...)”, afirmó la ministra.

Los violentos secuestran a Imbabura: ¿Cuánto durará? | Martín Pallares Leer más

Semanas de paralización a puertas de la consulta

Ecuador registra movilizaciones desde el 18 de septiembre de 2025. Fueron convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) tras la decisión del Gobierno de Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel.

Aunque la paralización no se ha extendido a todo el país, varias provincias de la Sierra han visto alterada su cotidianidad por las protestas y enfrentamientos con la fuerza pública. Todo esto ocurre a pocas semanas del referéndum y consulta popular convocados para el 16 de noviembre de 2025.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!