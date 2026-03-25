Hallazgo de dinero en Quito: Elit Corporation defiende la legalidad de $ l millón

La empresa afirmó que el dinero cuenta con todos los respaldos bancarios correspondientes

Un millón de dólares se encontró en la caja fuerte del edificio en la av. 12 de Octubre.

La empresa Elit Corporation se pronunció tras el hallazgo de cerca de un millón de dólares en una bóveda ubicada en el subsuelo del edificio World Trade Center, en Quito, ocurrido el pasado 20 de marzo de 2026, y aseguró que los recursos son de su propiedad y tienen origen lícito.

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En un comunicado, el holding, con más de 56 años de trayectoria y presencia en sectores como el eléctrico, minero, petrolero y de la construcción, afirmó que el dinero cuenta con todos los respaldos bancarios correspondientes. Según indicó, la documentación ya fue entregada, en copias notarizadas, a la Fiscalía para sustentar la legalidad de los fondos.

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La compañía enfatizó que sus operaciones se han desarrollado bajo un “estricto marco de legalidad, transparencia y cumplimiento normativo”, con reportes permanentes a los organismos de control y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Respecto al manejo de efectivo, Elit Corporation explicó que, debido a la naturaleza de sus actividades, especialmente en zonas periféricas del país vinculadas a la minería, petróleo y construcción, es común realizar pagos en efectivo a empleados y proveedores.

No obstante, subrayó que estos procesos se ejecutan bajo mecanismos registrados, certificados y legalmente sustentados.

En ese contexto, la empresa rechazó cualquier intento de vincular el caso con intereses políticos o interpretaciones alejadas de su actividad empresarial. “Rechazamos narrativas erróneas ajenas a nuestro historial de cumplimiento”, señaló.

Asimismo, reiteró su disposición a colaborar con las autoridades competentes en cualquier proceso investigativo, aportando toda la documentación necesaria para esclarecer los hechos.

¿Qué dijo el ministro del Interior, John Reimberg?

El 24 de marzo, el ministro del Interior, John Reimberg, fue consultado sobre el tema y dijo que el dinero hallado pertenecería a una persona vinculada al sector minero y descartó, en principio, que el caso esté relacionado con actividades que generen alerta. “No tiene ninguna relación con algo o alguien que pueda llamar la atención”, indicó.

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El funcionario también justificó la presencia de grandes sumas de dinero en efectivo, señalando que, en algunos casos, actores del sector minero suelen manejar este tipo de recursos en billetes de distintas denominaciones.

El caso continúa en investigación y aún no existe un pronunciamiento oficial concluyente sobre la propiedad del dinero. La indagación está a cargo de la Fiscalía, que por el momento mantiene el proceso bajo reserva.

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