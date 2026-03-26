Caso millón en Quito: El Gobierno concede carta blanca a "los nuevos mineros"

El hallazgo de un millón de dólares en una bodega de Quito despierta sospechas de todo el mundo, menos de John Reimberg

El Ecuador tiene un nuevo fiscal general del Estado. Su nombre es John Reimberg.

El Ecuador tiene un nuevo fiscal general del Estado. Su nombre es John Reimberg. Él decide a quién se debe investigar o procesar. Y más importante que eso: decide a quién no se debe investigar ni procesar.

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A “los nuevos mineros”, por ejemplo, ni hace falta preguntarles nada. Bien pueden ellos (sean quienes sean) tener un millón de dólares en efectivo dentro de una caja fuerte. Según se desprende de las declaraciones del ministro del Interior, están a salvo de toda sospecha: resulta que es normal.

Y si, al final del día, terminan relacionados por retorcidos caminos con un estudio jurídico famoso por defender a narcotraficantes; un estudio jurídico que tuvo entre sus socios al presidente de la Judicatura (Mario Godoy) involucrado en un escándalo judicial por presionar a un juez para que dictara sentencia favorable a un narcotraficante y a quien el Ejecutivo defendió a toda costa… Bueno, el ministro no se entera. Serán insignificantes, descartables coincidencias.

En breve más detalles. pic.twitter.com/x6y8H1cqsI — John Reimberg (@JohnReimberg) March 3, 2026

Las declaraciones que ofreció el ministro del Interior en el programa De lunes a lunes, en Teleamazonas, sobre el hallazgo de un millón de dólares en efectivo en una bodega del centro-norte de Quito (avenida 12 de octubre, uno de los epicentros comerciales, bancarios y turísticos de la capital), sugieren una serie de preguntas tan imperiosas como evidentes que nunca le fueron planteadas.

Por ejemplo: ¿quienes son “los nuevos mineros”, autorizados a portar, aquí y allá, millonarias cantidades de dinero en efectivo sin despertar sospechas? ¿Hay una lista de nombres? ¿Un registro? ¿Un carnet?

“Lamentablemente, y lo puedo decir por la experiencia, muchos de los nuevos mineros tienden a tener estas cantidades en efectivo en varios lugares”: son palabras del ministro. Si lo puede “decir por la experiencia” es que ha visto “muchos” casos parecidos. Casos que no han saltado a los titulares de la poca prensa que queda pero que él conoce y son comunes. De hecho, está hablando de una tendencia: “tienden a tener”.

Y aquí viene la siguiente pregunta: ¿por qué? ¿Cuál es la causa para que los nuevos mineros “tiendan a tener” millones en efectivo metidos en una caja fuerte “en varios lugares”? ¿De dónde provienen? ¿Qué transacciones los originan? ¿Venden oro en el mercado negro? ¿Le parece normal eso al ministro?

Un millón de dólares se encontró en la caja fuerte del edificio en la av. 12 de Octubre. Foto: Ángelo Chamba

Respuesta de corporación Elite Corp, dueño del millón

La propiedad de ese millón de dólares hallado en Quito ha sido reivindicada por la corporación Elite Corp a través de su abogado, Jorge Luis Ortega, quien ha explicado que ese millón de dólares se ha venido juntando a lo largo de algunos años.

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De aquí surge la siguiente pregunta: ¿para qué? ¿Qué lleva a una empresa (minera o cualquier otra), legítimamente constituida, se supone, a no bancarizar un millón de dólares que ha venido juntando a lo largo del tiempo? ¿Qué clase de pagos pretende hacer con ellos? ¿A quiénes? ¿O se trata de no declararlos al fisco? ¿Qué otros “nuevos mineros” incurren en esta práctica que el ministro del Interior considera de lo más normal? Preguntas y más preguntas.

El hecho es que John Reimberg ha decidido absolverlos de toda sospecha: “No tengo el nombre para decírselo acá (dijo sobre el dueño de la bodega donde se encontró el dinero, que está plenamente identificado pero cuya identidad se reserva) pero es una persona que no tiene una vinculación hasta ahora que usted lo pueda ver con alguien o algo que pueda llamar la atención”.

#ATENCIÓN || La investigación iniciada por @FiscaliaEcuador no es en contra ni de las personas, ni de las empresas que se menciona.

El dinero es lícito y eso se acreditará en la investigación, por parte de mis patrocinados.

La empresa propietaria del dinero, una vez… https://t.co/vGB3Xf1NPI — Jorge Luis Ortega Galarza (@ortegajorgeluis) March 21, 2026

Lo cierto es que un hallazgo similar, en circunstancias normales, daría origen a una serie de nuevos allanamientos: a las casas de los propietarios identificados de las bodegas, de sus socios, de sus familiares cercanos. Ninguno de esos allanamientos ha tenido lugar. Porque esta no es una circunstancia normal.

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Esta es, por el contrario, una circunstancia especialísima en la que el dueño de la bodega, Roberto José Villacreces Oviedo, principal accionista de Elite Corp., es esposo de Karla Semanate, la íntima amiga de Dolores Vintimilla, socia principal del estudio jurídico defensor de narcos (Invictus) y esposa de Mario Godoy, expresidente de la Judicatura a quien tanto defendió el gobierno hasta el límite del escándalo, de la ilegalidad rampante.

He ahí a los nuevos mineros. ¿Quién se atreve a cuestionar los negocios millonarios que hacen en efectivo? ¿Quién se mete a averiguar sus transacciones? No, por cierto, la UAFE, ni la Secretaría de Transparencia, presididas por un funcionario (José Julio Neira) obsesionado con la persecución de canillitas.

Menos aún el ministro del Interior y flamante fiscal general del Estado, John Reimberg, que ha decidido detener cualquier proceso en su contra en virtud de este novísimo cargo que lo adorna. Porque ahora que él ha dicho que no hay nada que sospechar de este hallazgo millonario, ¿quién en su sano juicio puede creer el fiscal de bolsillo del régimen, Carlos Alarcón, emprenderá investigación alguna sobre el origen de ese dinero?

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