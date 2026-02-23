Brenda: División de opiniones tras su primera noche en Viña del Mar

La jornada del martes 24 de febrero será clave para definir su continuidad en el certamen

La cantante Brenda tuvo su primera participación en la competencia folclórica del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

Aunque el público de la Quinta Vergara la respaldó, el puntaje que recibió fue el más bajo de la jornada, lo que provocó reclamos y abucheos contra el jurado.

La artista, que interpretó Capullito, obtuvo 5,9 sobre 7. El dueto argentino Campedrinos alcanzó 6,3 con el tema La Zamba, mientras que la española María Peláe logró 6,1 con Que vengan a por mí.

Lamentablemente, el trabajo de su equipo de difusión ha sido insuficiente. A estas alturas del certamen, todavía hay muchas personas que ni siquiera saben que se encuentra en Chile representando al país, lo que evidencia una falta de estrategia y visibilidad.

Gente del medio opina...

Su colega Mirella Cesa, quien en 2018 ganó Gaviota de Plata como Mejor Intérprete en la competencia internacional, opinó: “El nivel de la competencia es alto. Hicieron un excelente papel. Sinceramente, para mí lo hicieron increíble. Pero al final los jurados califican desde su propio criterio y habrá que ver qué están tomando en cuenta en su evaluación. Es una gran artista, tiene un proyecto sólido y grandes músicos que la acompañan en escena. No sé si tiene apoyo porque estoy bastante desconectada de las redes sociales”.

Por su parte, el productor Che Vera, quien estuvo al frente de la intervención de Fausto Miño en la Quinta Vergara en 2011, señaló: “Es importante que la música de nuestro país siga presente en un escenario como Viña del Mar. Sin embargo, una nota no define realmente ni a la canción ni al artista. Es solo lo que un grupo de personas sintió en ese momento. Grandes artistas y grandes canciones no han ganado Viña. El festival ya no te da ni te quita nada”.

El comentarista de espectáculos Stalyn Ramos fue más crítico: “Brenda es víctima del medio y de cómo se maneja el entretenimiento actualmente en Ecuador. Como artista emergente creyó que las redes sociales lo son todo y que con un video incentivando a votar lograría apoyo. La canción encaja perfectamente en la categoría folclórica, pero faltó mayor difusión y presencia mediática antes de su presentación. Quizás no tiene un equipo de prensa sólido detrás. Al menos se notó que al ‘Monstruo’ le gustó, porque abucheó al jurado tras conocer el puntaje”.

Desde la experiencia en el mismo escenario en 2025, Lila Flores, integrante de Las Damas de Oro, recordó: “La presentación estuvo muy bien. Lo más importante es que el público la apoyó, y eso es difícil en el festival. Lució segura y disfrutando. La calificación no fue baja si el máximo es 7; un 5,9 es un buen puntaje. Estuvo reñido y faltó que Ecuador se pronuncie más en votos. No tenemos una cultura fuerte de apoyar a nuestros talentos. No hay suficiente respaldo de gobiernos ni de medios”. Lila con Katty Elisa y Mayensi, lograron la Gaviota de Plata por Mejor Interpretación en competencia folclórica el año pasado.

El músico Gustavo Pacheco ofreció un análisis técnico: “Es una canción autóctona, con armonías indígenas; es bonita y ella es buena intérprete. Pero, aunque la coreografía busque levantarla, le falta chispa para encender la motivación. No he escuchado el resto de temas, pero cualquiera que salga con más alegría podría dejarla fuera. Lo digo desde lo musical, no por ser ecuatoriano hay que aplaudir todo. Ojalá me equivoque”.

Finalmente, la artista Daniela Guzmán destacó el desafío que implica ese escenario: “Presentarse en Viña del Mar es un reto enorme. Más allá del puntaje, hay que reconocer la valentía y el trabajo que implica estar ahí. Me gustó su look moderno, conservando su identidad artística. Estos escenarios también son procesos de crecimiento. Sé lo que se siente estar ahí arriba y siempre apoyaré a quienes se atreven a soñar en grande”.

Brenda ya vivió su primer round en la Quinta Vergara. Ahora queda esperar si en su próxima presentación (el martes) logra subir la nota y mantenerse.

