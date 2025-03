Adaptación de 'Verity' se estrenará en mayo de 2026

La esperada adaptación cinematográfica de la novela de suspenso psicológico Verity, escrita por Colleen Hoover, llegará a los cines el 15 de mayo de 2026. La película, que promete cautivar a los fanáticos del género, estará protagonizada por Anne Hathaway y Dakota Johnson, y ha sido dirigida por Michael Showalter.

Una trama de suspenso y misterio

La historia sigue a Lowen Ashleigh, una escritora que se encuentra al borde de la ruina financiera. En su momento de desesperación, recibe una oferta para completar los libros de una exitosa serie de suspenso escrita por Verity Crawford, interpretada por Hathaway. Esta oferta surge después de un misterioso accidente que impide a Verity terminar su trabajo. A medida que Lowen se adentra en el mundo de la escritora, descubre secretos oscuros que pondrán a prueba su vida y su cordura.

Elenco de Verity

A Hathaway se le une Dakota Johnson, conocida por su papel en Fifty Shades of Grey (Cincuenta sombras de Grey), quien tendrá un papel clave en la trama. El reparto también incluye a Josh Hartnett (Pearl Harbor), Ismael Cruz Córdova (The Lord of the Rings), y Brady Wagner, quienes aportarán su talento a esta intrigante historia.

El éxito de 'Verity' y su trayectoria cinematográfica

La novela Verity fue publicada en 2018 y, debido a su gran éxito, fue adquirida por Grand Central Publishing en 2021. Este es el cuarto libro de Colleen Hoover que llega a la pantalla grande. El primero fue It Ends With Us (Romper el círculo), protagonizado por Blake Lively y Justin Baldoni, que se estrenó en agosto. Además de Verity, las novelas Regretting You y Reminders of Him también se encuentran en proceso de adaptación cinematográfica por distintos estudios.

Los fanáticos de los libros de Hoover pueden esperar más sorpresas en la gran pantalla, ya que el éxito de sus obras sigue expandiéndose a nivel internacional.

