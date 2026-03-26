Concurso para Fiscal General: 27 postulantes pasan el filtro y 48 quedan fuera

La Comisión Ciudadana de Selección elaboró el informe de admisibilidad de las postulaciones para designar a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado.

La Comisión Ciudadana de Selección del concurso para la designación de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado (FGE) aprobó la noche de este 26 de marzo de 2026 el informe de admisibilidad de los aspirantes. El documento establece que 27 postulantes cumplieron con los requisitos y no incurrieron en prohibiciones, por lo que continúan en el proceso, mientras que 48 fueron descartados.

Del total de admitidos, 9 son mujeres y 18 hombres. En contraste, entre los no admitidos se contabilizan 14 mujeres y 34 hombres, quienes no superaron la verificación inicial de requisitos o incurrieron en inhabilidades previstas en la normativa.

Postulantes admitidos: 27

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Hombres:

Mario David Fonseca Vallejo; Salomón Alejandro Montecé Giler; Gabriel Santiago Pereira Gómez; Walter Samno Macías Fernández; Bolívar Augusto Espinoza Astudillo; Rubén Darío Balda Zambrano; Christian Ramón Rodríguez Torres; Juan Vicente Guaño Costales; Patricio Gerardo Haro Aldean; Mauricio Javier Aguirre López; Luis Augusto Rosero Méndez; Franklin Ernesto Rea Toapanta; José Aníbal Cevallos Álvarez; José Javier De La Gasca López-Domínguez; Carlos Leonardo Alarcón Argudo; Luiggi Rigoberto Miranda Peralta; José Luis Robalino Villafuerte; Gustavo Adolfo Benítez Álvarez.

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Mujeres:

Inés Maritza Romero Estévez; Andrea Elizabeth Cazar Villacís; Gina Fernanda Mora Dávalos; Julia Maritza Villalta García; Sandra Patricia Morejón Llanos; Bella Edit Castillo Hidalgo; Tirsa Salomé Gómez Proaño; Daniella Lisette Camacho Herold; Karen Julissa Duque Jironza.

Postulantes admitidos

Con la aprobación del informe, el proceso deberá avanzar, en los próximos días, hacia las siguientes etapas del concurso, que incluyen la revisión de méritos, impugnación ciudadana y evaluaciones correspondientes. La Comisión deberá garantizar transparencia y control social en cada fase, en medio de la expectativa por la designación del próximo Fiscal General del Estado y en medio de cuestionamientos por la falta de experiencia de los miembros del comité.

Apelaciones en manos del pleno

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Con la aprobación del informe, también se abre la posibilidad de impugnación de los 48 juristas inadmitidos, entre estos jueces y aboados en libre ejercicio. En este punto, el reglamento del concurso —en su artículo 8— establece que el Pleno del CPCCS es la instancia correspondiente podrá conocer y resolver en última y definitiva instancia las apelaciones tanto de las resoluciones adoptadas por la Comisión en la fase de verificación, como de las decisiones de inadmisibilidad relacionadas con las impugnaciones presentadas dentro del proceso.

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