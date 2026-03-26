Alexandra Villacís: “Incumplen una sentencia que es clara: no tengo impedimento”

La vocal suplente de la Judicatura dice que los que se aferran al cargo son quienes impiden que se cumpla la ley

Alexandra Villacís es abogada y actualmente, vocal suplente de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, pero una resolución falsa del Ministerio del Trabajo le impide ejercer el cargo.

El reciente fallo judicial que ordena levantar la inhabilidad administrativa de Alexandra Villacís, vocal suplente de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, no ha sido acatado hasta ahora por el Ministerio del Trabajo, lo que ha abierto un nuevo frente de conflicto. Villacís sostiene que la falta de cumplimiento no solo afecta su caso personal, sino que evidencia un problema más amplio en el respeto a las decisiones judiciales y en el funcionamiento institucional.

¿Por qué la jueza aceptó su hábeas data?

Es una jueza con probidad, seria y valiente también. En estos momentos de intranquilidad en el sistema de justicia, los jueces pueden llenarse de temor. Pero la jueza pudo llegar a la verdad jurídica. Mi caso estaba basado en hechos verificables y con pruebas contundentes. Mostramos la verdad. Ella falló en derecho y fue una alegría inmensa.

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¿Cuál era su pedido?

Le pedimos, primero, que se rectifique el error. Que se rectifique este impedimento y se expida un nuevo certificado. Pedimos que se restituya la situación jurídica al 9 de febrero, el día en que surge este impedimento. La jueza acepta todo esto y dice que el Ministerio del Trabajo debe expedir un nuevo certificado ya con la información correcta, y es que yo no tengo ningún impedimento para ejercer un cargo público.

Pero el Ministerio del Trabajo no ha acatado. ¿Es porque quieren agotar todos sus recursos o deben cumplir la sentencia mientras piden aclaración o apelan?

Ellos pueden apelar y es su derecho, pero eso no frena la ejecución de la sentencia. Alexandra Villacís, vocal suplente del Consejo de la Judicatura

Ellos pueden apelar y es su derecho, pero eso no frena la ejecución de la sentencia. Son mecanismos para seguir dilatando o creen que pueden impedir el cumplimiento de la sentencia.

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¿Qué puede hacer para que se cumpla? ¿Le puede pedir algo a la jueza?

La jueza tiene facultades para exigir el cumplimiento de la sentencia. Ella tiene que establecer si las quiere implementar.

¿Cuáles?

Puede exigirle al Ministerio que le informe por qué no está cumpliendo, puede delegar a la Defensoría del Pueblo que vigile el cumplimiento de la sentencia o puede pedir la ayuda de la fuerza pública.

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¿Puede la jueza oficiar a la Fiscalía para que investigue una infracción, como no cumplir una orden legítima de autoridad competente?

Sí, puede hacerlo. Podría también dar origen a solicitar a la Corte Constitucional que la parte accionada, en este caso el Ministerio del Trabajo, está en desacato, y esto podría derivar en la destitución de la máxima autoridad, en este caso el ministro. Bueno, por ahora la jueza nos corrió traslado con el escrito de aclaración del Ministerio del Trabajo y lo vamos a responder. Pero ellos están haciendo muchos cuestionamientos de fondo, de motivación, y temas que ya la sentencia es sumamente clara. O sea, están cuestionando la decisión de la jueza. Solo puedo decir que emplearé los mecanismos legales que me da la Constitución.

¿Este fallo ya lo conoce el Consejo de la Judicatura?

Sí, he enviado oficios a todos, a las tres instituciones: Consejo de la Judicatura, Consejo de Participación Ciudadana y Corte Nacional de Justicia.

¿Por qué cree que no quieren cumplir la sentencia?

Ya no sé qué pensar. Es sorprendente que las autoridades no estén tomando conciencia ni midiendo la trascendencia de sus actos. Esto no es solo impedir que una persona ejerza una función; aquí estamos hablando de desacatar sentencias, de irse en contra de todo el ordenamiento jurídico. Y en el caso del Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional, se van en contra de una colega suya, una jueza. ¿Qué señal quieren enviar? No sé por qué no se dan cuenta de que están desnaturalizando por completo el sistema institucional.

¿Le ha llamado alguien del gobierno a decirle por qué no la quieren en la Judicatura?

No. No sé el motivo. Me extraña todo esto porque es como que las cosas están al revés. Tienen a una persona que cumplió todos los requisitos, que pasó un concurso, que presentó un plan de trabajo, que fue evaluada. Mi hoja de vida fue evaluada para estar en el cargo. Yo no digo que puedo ser la mejor profesional; dentro de la Judicatura hay vocales que tienen gran trayectoria, pero mi hoja de vida es intachable.

Puede ser que dure una hora o un día en la Judicatura. Ellos tienen los mecanismos, como el juicio político... Alexandra Villacís, vocal suplente del Consejo de la Judicatura

¿Usted se aferra al cargo?

Pero es al revés. Los que se aferran al cargo son los vocales. Ellos están impidiendo que se cumpla la ley, ponen impedimentos y se ha creado esta inhabilidad. No tengo nada en contra de estas personas, pero aquí se trata de defender la institucionalidad.

Está consciente de que llegar a la Presidencia del Consejo de la Judicatura implica un riesgo porque es un cargo político; por ejemplo, que usted pueda durar un mes, hasta que consigan los votos en la Asamblea para destituirla. ¿Por qué pelear tanto o hacer tanto sacrificio para cumplir la ley? Pueden buscar la forma de sacarla.

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Cuando uno hace una bandera por defender los derechos, eso pasa a segundo plano. Puede ser que dure una hora o un día en el Consejo de la Judicatura. Ellos tienen los mecanismos, como el juicio político o cualquier otra cosa que quieran hacer, pero cuando trasciende y ya no es una cuestión del cargo, sino mi afectación como persona, se han vulnerado derechos, y pero además es un tema institucional, es defender el debido proceso y que la ley se cumpla.

¿Ha tenido acercamiento con partidos políticos, específicamente con el correísmo? El ministro Harold Burbano decía que era una cortina de juristas y de la Revolución Ciudadana.

No, para nada. Estas personas que sí ocupan cargos políticos saben que cualquier cosa en que la oposición pueda tomar partido no tiene que ser porque uno sea parte de un grupo. No tengo acercamientos con nadie.

¿Si no le apoyan políticos, quién le apoya?

Pues he empezado sola. Mi familia me apoya, pero gracias a Dios, cuando comenzó este tema de plantear alguna garantía jurisdiccional, primero la acción de protección y luego el hábeas data, se han acercado algunos abogados, muchos de Quito que ni siquiera conozco, solo los veo en redes sociales. En Guayaquil también se han acercado organizaciones sociales, grupos de juristas mujeres. En el hábeas data se presentaron siete amicus curiae y eso fue un excelente apoyo. La jueza, por una cuestión de tiempo no les dio la palabra, pero ahí están sus escritos. Hay un respaldo de la ciudadanía y veo que está creciendo.

¿Y qué une a todos estos grupos heterogéneos a una causa como la suya?

Definitivamente, la injusticia. Todos queremos que se administre justicia en el país. No importa si no me conocen, como yo tampoco a ellos, pero estoy en contra de la injusticia, de la arbitrariedad y de que el sistema de justicia siga de esta manera. No estamos aprendiendo la lección de lo que ha venido pasando en el Consejo de la Judicatura: hemos tenido un Wilman Terán y luego un Mario Godoy, y queremos seguir repitiendo la historia. A mí me da mucha pena y, en ese sentido, quisiera llegar al puesto para cambiar en algo esta realidad, pero si esto no pasa, todo está en manos de Dios. Si no llego, no pasa nada, pero vamos a seguir en este círculo vicioso.

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¿Por qué cree que usted sería un factor de cambio en la Judicatura? Tal vez podría ser usted sola contra cuatro vocales.

Sería un gran desafío, pero creo que sí lo lograría. Primero, porque yo soy una persona que trata de manejar las cosas de la manera más profesional posible. Jamás voy a anteponer lo personal por lo correcto y lo profesional. Y podría instarlos a los vocales a que se pongan la camiseta y demuestren que van a trabajar por el país. Quisiera hacer una gestión de lo más transparente, para que el pueblo ecuatoriano vea si el órgano colegiado está trabajando por una causa común o, si no quieren, que queden expuestos. Yo creo que se puede hacer un cambio, aunque no sé cuánto se pueda avanzar.

No importa si no me conocen (los que me apoyan), pero estoy en contra de la injusticia, de la arbitrariedad y de que el sistema de justicia siga de esta manera Alexandra Villacís, vocal suplente del Consejo de la Judicatura

Hay que ver si le dejan ocupar el cargo que le corresponde.

Bueno, sí, pero hay que tener esperanza.

¿Entonces, su siguiente paso es responder el escrito de aclaración y después?

Ver qué ha hecho la jueza y qué medidas emite. Y en esas medidas puede ser que el Ministerio ya cumpla la sentencia. Por eso no puedo adelantar y decir: este es el siguiente paso. Hay que ver qué hace la jueza.

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