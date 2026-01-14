Plaza Guayarte busca reactivación: bajan los precios de locales comerciales

El Municipio de Guayaquil anunció la reducción de los valores para alquilar los espacios. También se realizan otros arreglos

Durante años, Plaza Guayarte fue uno de los espacios urbanos más atractivos de Guayaquil, un punto de encuentro para jóvenes, turistas y familias. Sin embargo, tras la pandemia de 2020, su dinámica cambió de forma evidente.

Comerciantes y ciudadanos han señalado en reiteradas ocasiones que el lugar perdió vitalidad, que varios locales cerraron y que el mantenimiento no estuvo a la altura de lo que alguna vez fue.

Hoy, entre quejas por el deterioro y la baja afluencia, el espacio intenta encontrar una nueva oportunidad para recuperar su papel dentro de la vida urbana.

Guayarte busca resugrir con oferta en alquiler de locales comerciales

Aquiles Álvarez anuncia la "recuperación integral" de Guayarte: ¿de qué se trata? Leer más

En ese contexto, Guayarte inició un proceso de relanzamiento enfocado en su zona gastronómica, especialmente en los locales construidos a partir de contenedores ubicados a lo largo de la avenida Carlos Julio Arosemena.

Allí existen 17 módulos comerciales que fueron intervenidos recientemente, de los cuales seis se encuentran disponibles para nuevos arrendatarios. La intervención incluyó trabajos estructurales para evitar filtraciones, mejoras en paredes interiores, renovación de pintura, adecuaciones eléctricas, iluminación y mantenimiento de pisos, con el objetivo de hacerlos más funcionales y atractivos.

Uno de los principales cambios está en los valores de alquiler. Luego de una revisión de costos, los cánones mensuales se redujeron de manera significativa. Si antes los precios podían llegar hasta los $2.000, ahora los locales se ofertan entre $800 y $900, dependiendo de su tamaño.

Los espacios disponibles tienen áreas de 33,80 y 60,70 metros cuadrados, lo que amplía el margen para que pequeños y medianos emprendimientos puedan acceder a este tipo de infraestructura en una zona de alto flujo peatonal.

Los trabajos se continúan realizando en la plaza. CORTESÍA MUNICIPIO DE GUAYAQUIL

Otras mejoras anunciadas por el Municipio de Guayaquil

Según indicó el Municipio, el plan de reactivación no se limita al alquiler de locales. También se anunció un paquete de servicios para los arrendatarios que incluye seguridad privada las 24 horas, limpieza constante y mantenimiento de las áreas verdes.

Además, la plazoleta central será objeto de un rediseño que incorporará césped sintético, nueva iluminación, un sistema actualizado de audio y video y una pantalla gigante para la realización de actividades culturales, deportivas y recreativas.

RELACIONADAS Las principales razones por las que negocios en Guayarte no han tenido éxito

A corto plazo, está prevista también la recuperación de siete piletas que permanecen fuera de servicio desde 2022, un elemento que durante años fue parte del atractivo visual del espacio.

Paralelamente, avanza la construcción de una Unidad Municipal Distrital en la avenida Víctor Emilio Estrada, lo que, según se ha informado, permitirá reforzar la seguridad y la atención institucional en el sector.

Con estas medidas, Plaza Guayarte intenta revertir la imagen de abandono que se ha instalado entre muchos ciudadanos y recuperar parte del dinamismo que la caracterizó en sus primeros años.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!