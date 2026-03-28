La Aurora: baches reaparecen pese a reparaciones y vecinos pierden la paciencia

Residentes reclaman que baches aparecen una y otra vez. Viales internos son los más afectados

Olvido. Algunas zonas reclaman no haber recibido atención. Vecinos piden que se intervenga el tramo entre Villa Club y La Joya, una vía en pésimas condiciones.

“Cada día hay un bache nuevo. Luego lo reparan y a las semanas vuelve a aparecer. Es un círculo vicioso”, comentó Luis Miguel Ortega, un residente de Villa del Rey, que resume la crítica situación en la parroquia La Aurora, cantón Daule.

La escena se repite con cada lluvia y se agrava con el paso de los días. El deterioro de las vías ha dejado de ser una molestia aislada para convertirse en una preocupación constante entre quienes viven o transitan por sectores como La Joya, Villa Club, Villa del Rey, Sambo City y Casa Laguna. Lo que antes era una incomodidad, es hoy un problema estructural que impacta la movilidad, la seguridad y la economía de los ciudadanos.

Vecinos denuncian caer varias veces en el mismo hueco

EXPRESO ha abordado esta problemática en reiteradas ocasiones. Sin embargo, pese a intervenciones puntuales, el deterioro persiste. A la redacción siguen llegando denuncias de conductores que alertan sobre el rápido desgaste del asfalto, especialmente en las rutas que conectan urbanizaciones, donde los parches aplicados, incluso recientemente, ceden con facilidad ante las lluvias y el tránsito constante.

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“Esto no es nuevo, pero cada año está peor. Aquí no estamos hablando de un huequito, estamos hablando de zonas destrozadas. Uno sale de su casa sin saber si va a dañar el carro o si va a tener un accidente”, relató Camilo Peñaherrera, residente de La Joya, mientras señalaba una vía llena de baches cubiertos por agua.

Durante un recorrido realizado por este Diario, se evidenció que los tramos que conectan La Joya con Villa del Rey, Villa Club y Casa Laguna concentran varios de los puntos más críticos. En estas zonas, los conductores realizan maniobras bruscas para evitar los huecos, invaden carriles o frenan de forma repentina, generando escenarios de riesgo, especialmente en horas pico.

Por ejemplo, en los exteriores de la etapa Perla, cerca de una Unidad de Policía Comunitaria (UPC), un enorme hueco ha provocado ya varios choques y daños en vehículos.

“Hay momentos en los que toca elegir: o te ‘comes’ el hueco o te cambias de carril sin saber si viene otro carro. Es peligroso. Ya he visto choques por tratar de esquivar los baches”, contó María Fernanda Cedeño, quien utiliza diariamente estas vías para movilizarse hacia su trabajo.

Deterioro. Aunque la vía ya fue reparada, persisten tramos (entre etapas de La Joya) donde se evidencian huecos, lo que representa un riesgo para los conductores. JOFFRE FLORES

Las lluvias intensifican el problema y los riesgos

El problema se intensifica con las lluvias. En varios sectores, los huecos se convierten en verdaderas trampas ocultas bajo el agua estancada. “Cuando llueve, esto parece una laguna. No se ve nada. Ya me he golpeado varias veces con el carro y nadie responde. Aquí estamos abandonados”, denunció Carlos Mejía, morador de Villa del Rey.

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En accesos principales y calles internas, el desgaste del pavimento es evidente. Hay zonas donde el asfalto presenta hundimientos, grietas y desniveles que obligan a los vehículos a circular a mínima velocidad. En otros puntos, los baches han crecido tanto que ocupan gran parte de la vía, reduciendo el espacio de circulación.

Cada vez y cuando se bachea y se vuelve a dañar la calle. Deberían trabajar con buenos materiales.

Miguel Ortega

​residente Villa del Rey

Empezando el tour por las emblemáticas (des)obras del Dr Cañizares, un tramo de ¡La ruta de los baches!

Obra que se encuentra habilitada los 365 días del año para disfrute de todos los habitantes de La Aurora.@ComunidLaAurora @WilsonCanizares @AlcaldiadeDaule pic.twitter.com/NmMuA2Sfg5 — Isaac Arévalo (@Ar_Isaac_) March 12, 2026

Alto pago de impuestos no son suficintes para buenos arreglos, reclaman ciudadanos

El reclamo ciudadano también crece debido a los altos impuestos que pagan los residentes. “Esto es insostenible. Pagamos por vivir en zonas que deberían tener buenas vías y terminamos manejando en calles que parecen de tierra. Es frustrante”, expresó Andrea Paredes, habitante de Villa Club, quien aseguró que los daños a su vehículo han sido constantes en los últimos meses.

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Los ciudadanos también cuestionan la calidad de los trabajos realizados. Coinciden en que las soluciones aplicadas son temporales y no resisten las condiciones del clima ni el peso del tráfico. “Aquí vienen y tapan, pero a las semanas ya está peor. No hay una solución real. Es un ciclo que no termina”, lamentó Jorge Salazar, conductor frecuente del sector.

Por ejemplo, en Villa del Rey, moradores reclaman que los trabajos ejecutados en febrero ya presentan deterioro y que los baches han reaparecido en varios tramos.

A esto se suma otro factor que, según los moradores, agrava la situación: la circulación de vehículos pesados en vías que no estarían diseñadas para soportarlos. Aunque existen restricciones, los residentes aseguran que el tránsito de camiones y maquinaria es constante, lo que acelera el deterioro del pavimento.

Mientras tanto, la preocupación crece. No solo por los daños materiales, sino por el riesgo latente de accidentes. “El problema ya no es solo el carro, es la vida. Un mal movimiento, una frenada brusca, y puede pasar una tragedia”, advirtió Ricardo Zambrano, quien recorre a diario el sector.

En medio de este escenario, la sensación entre los habitantes es clara: el problema se repite, se agrava y no encuentra una solución definitiva. Con la temporada invernal en pleno desarrollo, el temor es que las vías continúen deteriorándose, mientras la respuesta de las autoridades sigue siendo insuficiente frente a una realidad que, para miles de ciudadanos, ya se volvió cotidiana.

Desidia. Residentes denuncian que algunas obras quedaron inconclusas, lo que permitió la reaparición de baches. Esperan una respuesta del Municipio. JOFFRE FLORES

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