Puente de La Joya en La Aurora: vecinos cuestionan altos cobros y deterioro

Los residentes reclaman falta de claridad sobre cuánto se ha recaudado y el estado del la estructura

Tránsito. En los últimos meses se ha hablado mucho sobre el estado del puente y el tráfico congestionado en las denominadas “horas pico”.

El cobro de la tasa de contribución de mejoras para financiar exclusivamente el puente que conecta a la parroquia urbana La Aurora, en Daule, con Guayaquil vuelve a generar malestar entre los habitantes, que aseguran pagar cada año montos cada vez más altos sin saber con certeza cuánto ya han aportado ni cuánto falta por cancelar. A esto se suma el deterioro de la infraestructura, que -pese a los cobros-, según denuncian, no recibe el mantenimiento adecuado.

La estructura fue inaugurada en octubre de 2020 con el objetivo de conectar de manera más ágil la autopista Narcisa de Jesús con La Aurora. Sin embargo, con el paso de los años, el paso a desnivel ha pasado de ser una solución vial a convertirse en una fuente constante de reclamos ciudadanos, debido a su estado y al alto cobro.

RELACIONADAS La Aurora crece con proyectos urbanísticos sin frenos y eliminando cerros de Daule

La ciudadanía cuestiona altos cobros y falta de mantenimientos

“Es un puente que cada vez está peor. Tiene problemas de limpieza, las juntas están en mal estado y, además, cada vez luce más oscuro por la falla de las luminarias”, reclamó Santiago Coello, líder comunitario que reside en La Joya desde hace 18 años. El residente asegura que las autoridades solo reaccionan cuando los reclamos se viralizan en redes sociales.

El caos vial evidencia la falta de planificación en La Joya, en La Aurora Leer más

“Tenemos que presionar e insistir durante un buen tiempo para que lo limpien o hagan algo. Hay muchos problemas en nuestra parroquia, pero este nos incomoda más porque año a año se incrementa el cobro y también los problemas. A la fecha, nadie sabe cuánto llevamos ya pagando por el puente. El Municipio no dice nada. No hay transparencia”, añadió.

Coello indicó que este año tuvo que cancelar 94 dólares por la tasa de contribución de mejoras y 71 dólares por impuesto predial. Según sus cálculos, alrededor de 3.000 nuevas viviendas se incorporan cada año en La Aurora, lo que incrementa el número de contribuyentes. “¿Alguien tiene idea de cuánto realmente estamos pagando y cuánto ya se ha cancelado?”, cuestionó.

El crecimiento de La Aurora ha sido acelerado. De acuerdo con cifras oficiales, en 2001 el sector tenía cerca de 25.000 habitantes y para 2025 la población ya habría superado los 160.000, lo que representa un aumento de más de seis veces en 24 años.

Es un puente que cada vez está peor. Tiene problemas de limpieza y las juntas están en mal estado. Se desconoce cuánto es lo recaudado, no se ha comunicado nada. Santiago Coello

​residente de La Joya

Según información proporcionada por el propio alcalde de Daule, Wilson Cañizares, el costo de la obra -cuya extensión es de 540 metros de longitud y cuatro carriles, dos por sentido- fue de 60 millones de dólares, de los cuales el Municipio asumió 35 millones, que serán pagados con esta contribución especial cobrada únicamente a los habitantes de La Aurora.

La ordenanza que regula este cobro establece que cada vivienda debe pagar el 1,3 % por cada 1.000 dólares del valor del predio durante 12 años. En 2026 se canceló la sexta cuota, por lo que el pago se extendería hasta 2032.

La falta de información oficial ha generado inconformidad. “Hasta ahora, en cinco años, nunca han dicho cuánto ya se ha pagado, cuánto se ha recaudado ni si se mantendrán los 12 años. Se hizo una estimación, pero el crecimiento ha superado las expectativas. Se debe reducir el cobro o los años, pero no podemos seguir pagando si cada vez hay más viviendas, más caras y más contribuyentes”, reclamó Samuel Solano, morador de Villa Club.

Solano explicó que debe pagar 150 dólares anuales por la tasa del puente, pese a que no lo utiliza. “Desde el año pasado no tengo carro, pero igual me toca pagarlo. Eso tampoco es justo. Ya debería revisarse bien esa ordenanza, que más parece abusiva que justa”, añadió.

Este malestar es generalizado entre los vecinos, quienes aseguran que durante mucho tiempo el Municipio no ha dado detalles sobre esta deuda. “Da la impresión de que, con el aumento de casas, vamos a terminar pagando varios puentes y no dicen nada”, manifestó Gabriela Montoya, de la urbanización Málaga 1, ubicada en la vía Salitre (La Aurora).

2. Iluminación. Uno de los problemas repetidos es la iluminación intermitente en todo el puente que conecta Guayaquil con Daule. Moradores piden constantemente el cambios de luces. JOFFRE FLORES

El Municipio responde la recaudación por la tasa de contribución de mejoras

Para conocer el estado de la deuda, EXPRESO consultó al Municipio de Daule. Sixto Chang, director general financiero, detalló que los pagos del crédito se realizan trimestralmente. “La última cuota se pagó en diciembre. Ya van 14 pagos. Se cancela alrededor de 5,6 millones de dólares al año y todo se cubre con los recursos de la contribución especial”, explicó.

“Ya no hay paz en La Aurora”: el lamento de vecinos tras un nuevo sicariato Leer más

Chang indicó que, aunque el préstamo original fue de 35 millones de dólares, el monto total a pagar hasta abril de 2032 será cercano a 46 millones, debido a los intereses. Actualmente, existen 58.794 predios activos en La Aurora obligados a pagar esta contribución.

Sobre la posibilidad de reducir los años de cobro debido al aumento de viviendas, el funcionario señaló, a modo de ejemplo, que existe un “código catastral madre” que paga desde que los terrenos están vacíos, por lo que existe un valor referencial asignado para esas zonas. “Creo que vamos a emitir, o ya está por aprobarse, una ordenanza que determine qué pasa con esos códigos cuando se venden las unidades de vivienda. No es un tema aislado, es recurrente”, afirmó.

Sobre el estado de la estructura, el Municipio se limitó a señalar que el mantenimiento y la iluminación se han cumplido correctamente la zona que le corresponde

Esta respuesta, sin embargo, no convenció a la ciudadanía, que además exige que la información proporcionada a EXPRESO sea publicada en los canales oficiales del Municipio. “Solo en Daule cobran tanto por un puente durante 12 años; en Guayaquil hay un solo cobro que incluye varias estructuras nuevas, además de otras obras. No existe transparencia”, reprochó Marcos Cobeña, de la ciudadela Santa María Casa Grande, quien considera que en cinco años no puede mantenerse el mismo cobro con el aumento considerable de viviendas.

Al año se debe recaudar $6,5 millones para el pago anual del préstamo. Ya vamos pagando 14 cuotas. Sixto Chang

​director financiero del Municipio de Daule

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!