¿Qué servicios municipales puedes usar ahora en Guayarte, Guayaquil?

Trámites, consultas médicas y odontología: así acercará la Municipalidad sus servicios a los vecinos de Guayarte

El área de Guayarte que conecta con Kennedy entra en una nueva fase con el retiro de locales y la implementación de una Unidad Municipal Distrital.

La zona de Guayarte, conocida por su actividad comercial y cultural, atraviesa una transformación significativa. El ala que conecta con la avenida Kennedy ha dejado de funcionar como espacio comercial y se convertirá en una Unidad Municipal Distrital (UMD), con el objetivo de acercar los servicios de la Municipalidad de Guayaquil a los ciudadanos.

Esta reestructuración, como ha venido publicando EXPRESO, forma parte de una estrategia municipal de descentralización de servicios, que busca que los habitantes de los distintos sectores de la ciudad puedan realizar sus trámites y acceder a servicios esenciales sin tener que desplazarse hasta el centro de la ciudad. La inversión para adaptar este espacio ronda los $700.000.

Servicios disponibles en la nueva UMD de Guayarte

La Unidad Municipal Distrital de Guayarte ofrecerá una serie de servicios que antes estaban dispersos en distintos puntos de la ciudad:

Registro Civil: trámites de cedulación, certificados de nacimiento, matrimonio y defunción.

Atención médica básica: consultas preventivas y control de salud para los vecinos de la zona.

Odontología municipal: servicios dentales preventivos y de atención básica.

Servicios veterinarios: atención a mascotas y animales de compañía, con enfoque preventivo.

La transformación de Guayarte forma parte de un plan municipal de descentralización de servicios, con una inversión de aproximadamente $700.000 para adaptar el espacio. ALEX LIMA

Estos servicios buscan centralizar la atención municipal en un solo lugar y facilitar el acceso a la ciudadanía, especialmente para familias y adultos mayores que requieren realizar varios trámites y consultas sin trasladarse largas distancias.

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Cómo cambia la experiencia de los vecinos

Antes de esta transformación, los guayaquileños tenían que desplazarse a distintas oficinas municipales para realizar trámites o recibir atención de salud básica. Con la apertura de la UMD, todos estos servicios estarán disponibles en un solo punto, lo que representa una mejora en la eficiencia y comodidad para los ciudadanos.

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Además, la estructura de Guayarte mantiene actividad comercial y recreativa en el ala de la avenida Carlos Julio Arosemena, asegurando que la zona continúe siendo un espacio de encuentro y desarrollo urbano, mientras que el ala de Kennedy se dedica a los servicios públicos.

El ala de Kennedy de Guayarte se transforma en oficinas municipales, mientras que la zona de la avenida Carlos Julio Arosemena mantiene actividad comercial y recreatival Alex Lima

Para los ciudadanos, sin embargo, aunque les entusiasma la idea de contar con direcciones municipales más cercanas a barrios del norte y a zonas como Vía a la Costa, también resulta nostálgico ver que el proyecto no pudo mantenerse en la forma en que fue creado.

"Me hubiese encantado que Guayarte funcionara como corredor gastronómico y cultural, pero lamentablemente operó solo en un ala, la de Carlos Julio Arosemena. Me encantaba el concepto de esta plaza, era tan viva y daba vida al sector. Ahora, espero que este nuevo concepto atraiga a los ciudadanos, y que al menos durante las horas laborales puedan recorrer todo el espacio", señaló Daniel Luque, habitante de la Kennedy.

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"Guayarte nunca fue un mal proyecto; pudo haber sido el mejor. Pero las administraciones lo dejaron estancarse. En una ciudad donde faltan espacios de recreación, no se le dio la importancia debida. Ahora apuntan a algo distinto. No sé si es lo más adecuado, pero ojalá al menos tenga vida", agregó Martha Gómez, también residente de Urdesa.

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Otros ciudadanos apoyan el concepto, alegando que será un alivio no desplazarse hasta el centro. "Aunque extrañaré esa plaza pensada como fue en un inicio, me alegra no tener que ir al centro para hacer estos trámites. Conducir por el corazón de Guayaquil es un dolor de cabeza, en lo personal creo que es un gran alivio", sentenció Roberto Albán, residente de la ciudadela Miraflores.

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