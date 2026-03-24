Guayarte desmonta su zona comercial: lo que viene ahora en su lugar

El retiro de locales en el ala de Kennedy marca el avance de la nueva fase, donde el espacio empieza a cambiar su uso

El desmontaje de contenedores en el ala de Kennedy marca un cambio en Guayarte, donde ese sector dejará de operar con locales comerciales para dar paso a servicios municipales.

Guayarte vuelve a registrar cambios. Esta vez, en el ala que conecta con Urdesa y Kennedy, donde ha comenzado el desmontaje de estructuras que antes funcionaban como locales gastronómicos y espacios para emprendimientos.

En el sitio, como había anunciado EXPRESO semanas atrás, varios contenedores están siendo hoy retirados de forma progresiva. Las tareas se concentran en el sector que, en años anteriores, albergó una parte importante de la oferta comercial del espacio, con restaurantes, puntos de comida y zonas de permanencia para visitantes.

El movimiento de estructuras, visible en los últimos días, forma parte de una intervención que modifica el uso de ese tramo específico de Guayarte.

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Un cambio que ya estaba anunciado

Este proceso tiene antecedentes. En febrero pasado, durante la reapertura por etapas del espacio, ya se había planteado una reorganización interna. En ese momento se informó que la actividad comercial no se retomaría en toda la extensión del complejo, sino que se concentraría principalmente en el lado de la avenida Carlos Julio Arosemena.

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El ala de Kennedy, en cambio, quedaba destinada a otro tipo de uso dentro del rediseño general. Esa definición, que en ese momento se presentaba como parte de la planificación, empieza ahora a concretarse con el retiro físico de las estructuras que ocupaban ese sector.

El área de Guayarte que conecta con Kennedy entra en una nueva fase con el retiro de locales y la implementación de una Unidad Municipal Distrital. FREDDY RODRIGUEZ

En el área donde se ejecuta el desmontaje se prevé la instalación de una Unidad Municipal Distrital (UMD). Este tipo de infraestructura está diseñada para concentrar varios servicios en un solo punto. Según lo anunciado, en ese espacio se incluirán áreas de atención como Registro Civil, servicios médicos, odontología y atención veterinaria.

Con una inversión aproximada de $700.000, el proyecto forma parte del plan de descentralizar servicios y adaptarse a la nueva distribución de la ciudad en 19 áreas administrativas.

Lo que ya se había dicho

En un reportaje anterior, la directora de Espacios Públicos, Paola Cassis, explicó a este Diario que el ala de Kennedy no volvería a operar con locales, sino que sería destinada a la instalación de una Unidad Municipal Distrital.

También detalló que la actividad comercial se concentraría en el lado de la avenida Carlos Julio Arosemena, como parte del nuevo esquema de funcionamiento del espacio. En ese mismo contexto, señaló que la reapertura se realizaba por etapas y que el permiso del Cuerpo de Bomberos se mantenía en prórroga mientras se completaban adecuaciones técnicas.

La funcionaria agregó que parte de los nuevos locales corresponden a negocios que operaban en sectores como Urdesa y que han optado por trasladarse a Guayarte, en busca de espacios con mayores condiciones de seguridad y control.

Guayarte cambia su distribución: un sector mantiene locales activos, mientras otro se adapta para oficinas municipales. Archivo

Además, explicó que, tras asumir funciones en agosto de 2025, se priorizó la reactivación del espacio mediante eventos, mientras se avanzaba en los procesos de contratación pública necesarios para ejecutar las obras y ajustes requeridos.

Con estos cambios, Guayarte pasa a operar con una distribución segmentada. Por un lado, el sector cercano a la avenida Carlos Julio Arosemena mantiene locales comerciales activos, vinculados principalmente a la oferta gastronómica y a actividades recreativas.

Por otro, el ala de Kennedy se orienta hacia servicios públicos, con la incorporación progresiva de infraestructura institucional. Esta división responde al esquema planteado durante la reapertura por fases, en el que no todos los espacios retoman su función original.

Intervenciones en curso

El desmontaje de contenedores se suma a otras acciones ejecutadas en Guayarte en los últimos meses. Dentro del proceso de reactivación, el espacio ha sido objeto de trabajos de adecuación que incluyen mejoras en áreas verdes, implementación de césped sintético, ajustes en infraestructura para eventos y reorganización de los locales existentes.

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Descargas eléctricas y ajustes pendientes

Antes de esta nueva fase, Guayarte ya había enfrentado problemas en su funcionamiento, entre ellos reportes de descargas eléctricas en algunas de sus estructuras metálicas.

Estos episodios, registrados cuando el espacio estaba en uso, llevaron a restringir áreas y a revisar las condiciones del sistema eléctrico, especialmente en zonas donde los contenedores y estructuras estaban en contacto con instalaciones energizadas.

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El tema obligó a realizar inspecciones y a plantear correcciones técnicas como parte del proceso de reapertura por etapas, que no solo implicó reactivar locales, sino también intervenir el espacio para reducir riesgos y mejorar su operatividad.

Los cambios actuales también se dan sobre un espacio que ya venía siendo revisado y ajustado desde su funcionamiento previo.

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