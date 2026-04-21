Pronóstico del Inamhi: Tormentas eléctricas y calor en Ecuador este 21 de abril

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

El Inamhi prevé para este martes 21 de abril una jornada marcada por cielos nublados en la mayor parte del territorio nacional. Pese a la persistente ola de calor que ha afectado al país, las lluvias de variada intensidad se harán presentes, acompañadas incluso de tormentas eléctricas en sectores específicos como Santo Domingo.

En cuanto a la radiación UV, el organismo advierte niveles que oscilan entre moderado (5) en el oriente y muy alto (9) en la región litoral.

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Condiciones climáticas por región

Región Costa: El panorama nublado dominará el perfil costanero, con excepción de Salinas, que gozará de mejores condiciones. No obstante, en Guayaquil y Quevedo se esperan lluvias variables, mientras que Santo Domingo se prepara para posibles tormentas eléctricas al caer la noche. El termómetro oscilará entre los 23 °C y 33 °C, bajo una radiación que alcanzará niveles de alerta.

Región Sierra: La nubosidad será la tónica en ciudades como Quito, Cuenca, Loja y Tulcán, donde se pronostican lloviznas durante la tarde. El frío se sentirá con fuerza en Latacunga, con una mínima de 5 °C, mientras que la máxima regional apenas rozará los 22.5 °C.

Región Amazónica: El cielo permanecerá encapotado en localidades como El Coca, El Tena y Zamora, donde las lluvias serán constantes. Las temperaturas variarán entre los 19 °C y 31 °C, con niveles de radiación moderados.

Región Insular: Galápagos no escapa a la inestabilidad; se anticipan chubascos en las islas Isabela, San Cristóbal y Santa Cruz, con temperaturas de hasta 30.5 °C.

El clima: un recordatorio de nuestra vulnerabilidad

Es imperativo que la ciudadanía no subestime estas variaciones climáticas. La combinación de una radiación UV extrema con lluvias repentinas no es solo un inconveniente logístico, sino un llamado a la precaución sanitaria y vial.

Ignorar estas alertas del Inamhi es exponerse innecesariamente a riesgos que van desde afecciones en la piel hasta accidentes derivados de la calzada mojada. La naturaleza sigue enviando señales de un equilibrio frágil; actuar con previsión es la única respuesta responsable.