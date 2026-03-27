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Protestas tasa recolección
Con planillas en manos, los usarios reclaman por el alto costo de la tasa de recolección de basura.Foto: Gustavo Guamán / Expreso

Siguen los reclamos por elevado costo de la tasa de basura en Quito

La tasa de recolección de basura se cobra desde febrero en la planilla de agua

La inconformidad por el incremento en la tasa de recolección de basura llevó a una decena de ciudadanos a acudir este 27 de marzo de 2026 a las oficinas de Emaseo, ubicadas en la avenida Mariana de Jesús e Italia, en el mismo edificio donde opera la Epmaps. 

Te invitamos a leer: Tasa de basura en Quito: Comisión analiza un eventual cambio en la fórmula de cobro

Los usuarios aseguran que, desde febrero, cuando se incluyó el valor en la planilla de agua, enfrentan cobros elevados que consideran injustificados.

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Entre los casos está el de una adulta mayor que reside en una vivienda patrimonial en La Mariscal. La mujer relató que en febrero hubo una fuga de agua, lo que elevó su consumo a $ 198, mientras que la tasa de recolección de basura (TRB) fue de $ 48,99. 

Sin embargo, en marzo, pese a haber solucionado el problema y reducir su consumo de agua a $ 38, la tasa se disparó a $ 198,15.

“Si era enferma del corazón me daba un infarto”, expresó, visiblemente angustiada. Asegura que ha presentado dos oficios sin recibir respuesta. “¿Qué vamos a hacer? No podemos pagar”, lamentó.

Por su parte, Renato Dávila, morador de La Tola Alta, explicó que varias viviendas antiguas del sector comparten un solo medidor, lo que incide en los cobros. 

Valores que solo incrementan 

En su caso, este mes pagó $ 35,66 por consumo de agua y $ 30 por la tasa de basura. “Antes, en la planilla de luz, pagábamos menos de cinco dólares”, señaló. Según dijo, al presentar su reclamo recibió como respuesta que no existe ningún error en la facturación.

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Otra afectada es María Changuatasi, propietaria de un hostal en la calle Elizalde y Valparaíso, quien denunció que solo por la tasa de recolección de basura debe pagar $ 107 en marzo mientras que su consumo de agua $ asciende a 91. 

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“Es demasiado. Además, el servicio no es bueno; la calle está sucia y la basura no se recoge con regularidad”, afirmó. Indicó que el mes anterior canceló $ 90 por este concepto y que, pese a que presentó su reclamo en Emaseo, aún no obtiene respuesta.

Los ciudadanos coinciden en que el incremento en la tasa contrasta con los valores que se cobraban a través de la planilla eléctrica, donde los montos eran significativamente menores. 

Frente a los constantes reclamos, el Municipio analiza la posibilidad de que el cobro se haga nuevamente en la planilla de luz. El Concejo conformó una comisión de tres ediles que mantienen mesas de trabajo con la Empresa Eléctrica Quito y el Ministerio de Ambiente. 

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