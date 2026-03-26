Tasa de basura en Quito: Comisión analiza un eventual cambio en la fórmula de cobro

Desde febrero, la tasa de recolección de basura se cobra en la planilla de agua

En la Epmaps se atienden las inquietudes de los usuarios.

En el segundo mes de aplicación del cobro de la tasa de recolección de basura (TRB) en la planilla de agua, continúan los reclamos ciudadanos por los altos valores. En este contexto, el Municipio de Quito avanza en ajustes técnicos con miras a retomar el cobro en la cartilla de luz, mecanismo que se utilizó durante años.

Te invitamos a leer: Dos detenidos tras persecución en Cumbayá: serían responsables de varios asaltos

Tras una primera reunión el pasado 11 de marzo entre la comisión designada por el Concejo Metropolitano, la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) y la ministra de Ambiente, Inés Manzano, ayer se realizó un encuentro interno en el que participó el concejal Diego Garrido, junto con equipos técnicos de la Secretaría de Ambiente, Emaseo y Emgirs.

Feria del Libro de Quito abre nueva pugna entre el Municipio y Gobierno Leer más

De acuerdo con Garrido, el trabajo actual se centra en cumplir con los requerimientos planteados por la EEQ y la ministra, en el marco del artículo 60 de la Ley Orgánica del Servicio Público.

Entre los principales puntos está la construcción de una tarifa técnica, que no esté vinculada al consumo de energía eléctrica, sino que se base en características propias de los predios.

Análisis de los requerimientos del Gobierno

Asimismo, la necesidad de un proceso de socialización previo con la ciudadanía sobre cualquier nueva tarifa, así como la elaboración de un catastro municipal depurado, que contenga el listado de usuarios a quienes se aplicará la TRB.

El concejal explicó que en la mesa técnica interna se abordaron los tres puntos requeridos, además que están trabajando en el estudio técnico para fijar la tasa.

¿Se plantea una nueva fórmula de cobro?

Garrido recordó que la ordenanza aprobada en diciembre permitió implementar el cobro de la TRB a través de la planilla de agua, utilizando como base el consumo. Sin embargo, señaló que el equipo técnico está analizando el diseño de una nueva fórmula que se ajuste a las condiciones requeridas para un eventual regreso al cobro mediante la planilla eléctrica.

RELACIONADAS Nueva estrategia busca que los controles de tránsito en Quito sean más efectivos

“El modelo aprobado en diciembre está diseñado para el cobro en la planilla de agua. Si se cambia el catastro y la forma de cobro, será necesario aplicar una nueva fórmula o una modulación distinta, lo cual resulta complejo”, indicó.

Pese a ello, aseguró que las entidades municipales están enfocadas en atender los lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente y la EEQ. “Estamos trabajando en esos pedidos y ahora esperamos ver qué sucede en la segunda mesa de trabajo, y si existe la disposición para retomar el cobro una vez que presentemos lo exigido”, concluyó.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!