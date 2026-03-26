Dos detenidos tras persecución en Cumbayá: serían responsables de varios asaltos

Uno de los sospechosos ingresó a una panadería en San Juan de Cumbayá

Dos hombres señalados por la Policía como presuntos responsables de varios hechos delictivos en Cumbayá fueron detenidos la tarde del 26 de marzo de 2026, tras una persecución que incluyó disparos y que quedó registrada en cámaras de seguridad.

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El hecho se inició en una panadería en San Juan de Cumbayá, donde uno de los sospechosos ingresó al local y, mientras hablaba por teléfono, levantó sospechas en la propietaria del negocio. La mujer alertó de inmediato a través de los canales comunitarios, lo que permitió la rápida reacción policial.

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En un video captado por las cámaras de seguridad se observa cómo el hombre abandona el establecimiento justo cuando llegan los uniformados. En ese momento intenta escapar a bordo de una motocicleta, pero un agente logra golpear el vehículo con la mano, provocando su caída.

Luego, el sospechoso huye a pie y es perseguido por los policías. Durante la persecución se escuchan disparos, causando alarma entre moradores del sector.

Disparos contra los policías

El mayor Jaime Guevara, Jefe de Operaciones del Distrito Tumbaco, explicó que la intervención fue posible gracias a una alerta emitida en el chat comunitario, en la que se reportaba la presencia de dos individuos en actitud sospechosa dentro de la panadería.

Según el oficial, los uniformados lograron identificar y detener a dos personas en el operativo. Uno de los aprehendidos portaba un arma de fuego y, al percatarse de la presencia policial, intentó huir y disparó contra los agentes; sin embargo, el arma se encasquilló.

La Policía informó que uno de los detenidos tiene 20 años y se encuentra en situación migratoria irregular. Además, indicó que ambos ya estaban en la mira de las autoridades, pues estarían vinculados a al menos cuatro asaltos a locales comerciales en Cumbayá.

Las investigaciones previas incluían registros en video de los sospechosos y de la motocicleta utilizada en los delitos. En esas grabaciones, según la institución, se observa la participación de tres individuos, por lo que uno de los presuntos implicados aún no ha sido capturado.

La Policía hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de reconocer a los detenidos o haber sido víctimas de estos hechos, presenten las denuncias correspondientes, a fin de fortalecer el proceso judicial en su contra.

🚓 RÁPIDA ACCIÓN POLICIAL



En el sector de Tumbaco #DMQ, durante patrullajes preventivos, se detectó a un ciudadano en actitud sospechosa, quien fue aprehendido por el presunto delito de receptación.



Indicios:



✅ 12 celulares incautados#EstrategiaOperacional3D pic.twitter.com/XxIfpUl1Hs — Policía Ecuador Quito - Zona 9 (@PoliciaEcZona9) March 25, 2026

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