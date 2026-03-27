Quito: ¿Qué estrategias se implementan para mejorar los controles de tránsito?

En los primeros tres meses de 2026 se han retenido 1.535 motocicletas en distintos operativos en Quito.

Los controles de tránsito en Quito tienen una nueva estrategia. Ya no estarán únicamente los agentes civiles, sino que contarán con el acompañamiento técnico en territorio de la Global Road Safety Partnership (GRSP), en el marco de una estrategia que busca aumentar su visibilidad y efectividad, especialmente entre los motociclistas, considerados el grupo más vulnerable en la siniestralidad vial.

Te invitamos a leer: Tasa de basura en Quito: Comisión analiza un eventual cambio en la fórmula de cobro

Esta iniciativa surge de una alianza estratégica suscrita entre el Municipio de Quito, a través de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), y la GRSP, organismo internacional especializado en la reducción de muertes y lesiones graves por siniestros viales.

Ataque armado en zona comercial del norte de Quito deja dos heridos Leer más

La cooperación forma parte de la Iniciativa Bloomberg Philanthropies para la Seguridad Vial Global, de la cual la ciudad es participante activa.

Uno de los principales cambios será la implementación de operativos más visibles, constantes y estratégicamente ubicados.

Según explicó Omar Gonzáles, representante global de Road Safety Partnership, el enfoque responde a la denominada “teoría de la disuasión”, que plantea que los conductores modifican su comportamiento cuando perciben controles permanentes y sanciones efectivas.

“El control no es solo estar en la vía, sino cómo se planifica, dónde se ubica y qué tan sostenido es en el tiempo”, señaló Gonzáles, al enfatizar la importancia de una presencia institucional que genere percepción de vigilancia continua.

Los motociclistas, los más afectados

Los operativos priorizarán el control de factores de riesgo como el exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol, con especial énfasis en motociclistas.

De acuerdo con cifras oficiales, este grupo representó el 52 % de las personas fallecidas en el lugar del siniestro durante 2025, lo que evidencia la urgencia de acciones focalizadas.

RELACIONADAS Feria del Libro de Quito abre nueva pugna entre el Municipio y Gobierno

Además del acompañamiento en campo, la GRSP brindará capacitación técnica a los agentes de tránsito, con el objetivo de fortalecer sus capacidades operativas mediante la aplicación de estrategias basadas en evidencia y buenas prácticas internacionales.

Con esta intervención, las autoridades buscan no solo incrementar la eficacia de los controles, sino generar un cambio sostenido en el comportamiento de los conductores, reduciendo así la siniestralidad en las vías de la capital.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ¡