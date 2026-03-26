Ataque armado en zona comercial del norte de Quito deja dos heridos

Imagen de archivo. El ataque ocurrió en una zona comercial de Carapungo.

Un ataque armado registrado el 25 de marzo de 2026 en Carapungo, en el norte de Quito, dejó al menos dos personas heridas y despertó temor entre comerciantes y vecinos de la zona.

Te invitamos a leer: Dos detenidos tras persecución en Cumbayá: serían responsables de varios asaltos

El hecho ocurrió en la calle Galo Plaza Lasso y Pedro Carbo, en plena vía pública y a la vista de decenas de personas. Un video captado por cámaras de seguridad muestra el momento en que varios comerciantes se encontraban en sus puestos cuando, de forma repentina, se escuchan múltiples disparos.

Crimen en Guayllabamba: ¿hay aumento de la violencia en zonas rurales de Quito? Leer más

En las imágenes se observa cómo los transeúntes corren desesperadamente para protegerse, mientras algunos caen en medio del caos. Segundos después, aparecen dos hombres a bordo de una motocicleta.

El acompañante abre fuego y luego desciende del vehículo para perseguir a una persona, a la que continúa disparando mientras huye.

Tras el ataque, el agresor regresa a la motocicleta y ambos sospechosos escapan del lugar. Inmediatamente después, quienes se encontraban en la zona se acercan para ver a los afectados.

Según reportó Teleamazonas, el hecho dejó dos personas heridas, quienes fueron trasladadas a casas de salud. Testigos aseguraron haber escuchado al menos diez detonaciones.

Muertes violentas en Quito

Aunque las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial hasta el momento, las primeras versiones apuntan a que el ataque podría estar relacionado con casos de extorsión.

El hecho ocurre en un contexto de preocupación por la seguridad en la capital. Hasta mediados de marzo, cifras oficiales reportaban 43 muertes violentas. Sin embargo, la secretaria de Seguridad, Carolina Andrade, señaló que en lo que va marzo se registra una reducción cercana al 32% en los homicidios en la ciudad.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!