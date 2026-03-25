Crimen en Guayllabamba: ¿hay aumento de la violencia en zonas rurales de Quito?

El asesinato de un sacerdote dentro de su vivienda en Guayllabamba expone la violencia en las parroquias rurales de Quito

El sacerdote Maximiliano José Estupiñán Gaisbauer fue hallado sin vida el lunes 23 de marzo de 2026 en su casa, en Guayllabamba.

El homicidio del sacerdote Maximiliano José Estupiñán Gaisbauer, ocurrido dentro de su vivienda en el sector de Guayllabamba, encendió una alerta sobre la seguridad en las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Aunque las cifras oficiales muestran una leve alza de muertes violentas en 2026, el fenómeno no solo se mide en cantidad, sino en cómo y dónde están ocurriendo los crímenes.

Las cifras sobre la violencia, según la Policía

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Entre el 1 de enero y el 10 de marzo de 2026, Quito registró 43 muertes violentas, frente a 39 en el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento del 10,2 %, según datos de la Policía Nacional. Sin embargo, el comportamiento no ha sido uniforme: enero concentró un repunte significativo con 23 casos —más del doble que el año anterior—, mientras que febrero y los primeros días de marzo evidencian una reducción progresiva.

Pese a esta leve reducción, el caso de Guayllabamba revela un cambio en el patrón de la violencia. El sacerdote fue hallado sin vida en su domicilio, con signos de haber intentado defenderse, lo que apunta a un ataque directo en un entorno residencial, indicó la Policía. Este tipo de hechos, según fuentes policiales, antes era menos frecuente en zonas rurales o periféricas de la capital.

Guayllabamba y su crecimiento

Guayllabamba, ubicada a 25 kilómetros al norte del Distrito Metropolitano de Quito y caracterizada por su dinámica semirrural, no había sido tradicionalmente un punto crítico en términos de homicidios. Sin embargo, su cercanía con corredores viales estratégicos y su crecimiento poblacional la han vuelto más vulnerable a fenómenos como el robo violento o la expansión de economías ilegales, señala un agente de la Policía de esa zona.

Autoridades manejan como hipótesis inicial un posible robo en el caso del sacerdote, aunque las investigaciones continúan. La Arquidiócesis de Quito, por su parte, ha exigido que el crimen se esclarezca con celeridad. "Su ministerio sacerdotal estuvo marcado por una entrega sencilla, constante y profundamente humana. En cada lugar donde ejerció su servicio pastoral dejó el testimonio de un pastor cercano, que supo caminar junto a su gente en las alegrías y en las dificultades de la vida", indicó la Arquidiócesis de Quito.

Contexto en un país violento

Los agentes de la Policía coinciden en que la violencia en Quito está experimentando una transformación: ya no se concentra únicamente en sectores urbanos conflictivos, sino que comienza a dispersarse hacia parroquias rurales, lo que incrementa la percepción de inseguridad.

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Este crimen ocurre en medio de las narrativas de las autoridades sobre la violencia crminal. El Interior, John Reimberg, sostienen que la mayoría de homicidios en el país está vinculada a estructuras criminales y a personas con antecedentes. Desde esta perspectiva, la violencia sería en gran medida resultado de disputas internas entre bandas. No obstante, varios casos recientes en Quito, incluidos asesinatos en viviendas y ataques a personas sin perfil delictivo claro, como guardias de seguridad, cuestionan parcialmente esta narrativa.

Principales indicadores en Quito

El Mayor Luis Heredia, Director de Análisis de la Policía Nacional (Zona 9), informó que Quito concentra 21% de las llamadas de emergencia a nivel nacional, de las cuales el 16% corresponden a incivilidades como libadores, escándalos y ruidos molestos, afectando la capacidad de respuesta ante delitos mayores.

✝️ El sacerdote Maximiliano Estupiñán fue as3sin4do en su vivienda en Chaquibamba, cerca de Guayllabamba #Quito



La Arquidiócesis de Quito solicitó una investigación seria para esclarecer el caso.



La #comunidadcatolica esta de luto por la pérdida del padre Max.#danielnoboa pic.twitter.com/zOHfjhj7YS — tendenciapopular.ec (@tendenciap_ec) March 25, 2026

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