Asalto en bus de Quito: procesan a joven por el homicidio de un pasajero

La víctima se enfrentó con uno de los delincuentes y lo hirió con un arma blanca

La avenida Simón Bolívar ha sido identificada como uno de los puntos conflictivos.

Un viaje en bus que debía ser rutinario se convirtió en una pesadilla para un padre y su hijo. La noche del 30 de agosto de 2025, ambos se subieron a un bus en el sector de Alma Lojana.

Pero al llegar a la parada de La Forestal (sur de Quito), en la avenida Simón Bolívar, se subió un grupo de jóvenes quienes mostraron una actitud sospechosa e intentaban cubrirse los rostros.

“Esto es un asalto”, gritó uno de ellos. En segundos, todo fue caos.

Mientras los delincuentes empezaban a despojar a los pasajeros de sus pertenencias, el hombre de 38 años, que iba junto a su padre, decidió enfrentarlos. Forcejeó con uno de los atacantes y terminó herido con un arma blanca. Su padre trató de defenderlo, sin embargo, fue amenazado con un arma de fuego.

El herido fue llevado a una casa de salud, pero no logró sobrevivir y murió la madrugada del 31 de agosto, por una hemorragia severa provocada por varias heridas en sus extremidades superiores, detalló la Fiscalía.

Uno de los implicados, detenido

Cinco días después, la madrugada del 5 de septiembre, la Policía detuvo a Jofre Steven, señalado como uno de los implicados en el asalto mortal. Su captura se logró gracias al testimonio clave del padre de la víctima, quien lo identificó como el joven con quien forcejeó esa noche.

Ese mismo día se realizó la audiencia de formulación de cargos. El fiscal del caso presentó varias pruebas: la declaración del testigo, el informe de autopsia que confirmó la causa de muerte y una pericia realizada en el lugar del crimen.

Con esos elementos, se solicitó prisión preventiva, la cual fue aceptada por el juez, que ordenó el traslado inmediato del sospechoso a un centro de detención.

La investigación avanza bajo la figura de homicidio, según el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El proceso tendrá una etapa de instrucción fiscal de 90 días.

