Una pareja fue víctima de secuestro exprés en la madrugada del jueves. (Foto referencial)Foto: Archivo / Expreso

Asalto a pareja en Quito: los abandonaron en El Troje y la Policía investiga

Las víctimas detuvieron su auto en la av. Simón Bolívar, cuando desconocidos los atraparon. Luego los abandonaron en El Troje

Una pareja que regresaba a la zona urbana de Quito desde el sector del valle de Los Chillos fue interceptada por desconocidos, alrededor de las 04:30 del jueves 4 de septiembre de 2025, según el comandante del Distrito Eloy Alfaro, Pablo Lastra. El conductor y su novia se habían detenido en una zona oscura y los atacantes rompieron la ventana y los obligaron a sentarse en la parte de atrás. 

Según el testimonio de las víctimas, los desconocidos recorrieron diversas rutas mientras les pedían claves de sus dispositivos móviles y se llevaron una computadora, sus celulares y sus lentes. Luego los abandonaron en el sector de El Troje, en el sur de la ciudad, reportó Ecuavisa. 

Tras recibir la denuncia, la Policía Nacional localizó el vehículo en una lavadora de autos ubicada en el sector de la Magdalena, en el sur de Quito. Según los datos que ofreció la comandancia del Distrito Eloy Alfaro, existen registros de video donde una persona entrega allí el vehículo que habían robado a la pareja para que lo lavaran. 

Aunque el auto fue recuperado gracias a su sistema de rastreo satelital y llevado a los patios de la Policía Nacional, sus efectivos aún investigan el caso y busca a los autores de este secuestro y robo, mientras que las víctimas se recuperan luego del hecho.

Otros asaltos en Quito

Este año se han registrado otros casos como uno ocurrido en Monjas, en marzo pasado, cuando desconocidos retuvieron a un hombre durante cuatro horas para retirar dinero de sus cuentas. Además se llevaron su vehículo. Luego lo abandonaron en El Condado. Su vehículo también fue localizado por su sistema de rastreo satelital.

En julio, en cambio, la Policía logró liberar a una víctima de secuestro extorsivo que fue retenida por al varios hombres, de los cuales cuatro fueron detenidos por los uniformados durante el operativo de rescate, en Tumbaco. Quienes participaron en el delito inicialmente fingieron ser usuarios de una app de servicios de transporte y luego inmovilizaron a la víctima. Para liberarla, pidieron a sus familiares pagar 10.000 dólares.  

