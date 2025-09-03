Falsos policías asaltaron a pasajeros en un bus urbano en Quito

Los pasajeros denunciaron que los delincuentes se hicieron pasar por agentes de inteligencia para robar en la estación Río Coca.

La inseguridad volvió a golpear al transporte público en Quito. Dos hombres, que se hicieron pasar por miembros de la Policía, asaltaron a varios pasajeros dentro de un bus urbano en la estación interparroquial de la Río Coca, al norte de la capital. El hecho ocurrió la mañana del lunes 1 de septiembre de 2025 y quedó grabado por las cámaras de seguridad del bus.

Le invitamos a que lea: Nuevo centro de seguridad en Quito genera debate sobre recursos municipales

Así operaban los delincuentes

Los delincuentes se presentaron como integrantes de una supuesta unidad de inteligencia policial. A pesar de no portar uniforme ni credenciales, lograron intimidar a los pasajeros y les ordenaron colocar sus maletas en la parte superior de los asientos, aprovechando esa acción para revisar y sustraer las pertenencias, así lo relató una de las víctimas.

Túneles San Juan y San Roque cerrarán por mantenimiento nocturno en Quito Leer más

Según el testimonio, uno de los hombres distraía a las personas, el otro revisaba mochilas y pertenencias. Una de las pasajeras relató que, tras ordenarles dejar sus bolsos, “una persona los revisaba y la otra cogía las maletas para luego bajarse por la puerta posterior”.

El robo se repitió con varios pasajeros, quienes perdieron documentos, dinero y objetos personales.

Robos en buses de Quito generan alarma

Conductores del sector señalaron que no se trata de un caso aislado. Según ellos, esta modalidad de robo se ha repetido en varias ocasiones y los delincuentes se hacen pasar por policías para no levantar sospechas.

Los transportistas piden a las autoridades mayor presencia policial y controles de seguridad en las estaciones y dentro de las unidades, ya que los robos en buses urbanos e interparroquiales han ido en aumento en los últimos meses.

Policía investiga el caso

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre este asalto. Sin embargo, fuentes cercanas confirmaron que se están revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad y recopilando testimonios para dar con los responsables.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.