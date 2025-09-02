Túneles San Juan y San Roque cerrarán por mantenimiento nocturno en Quito

Estos son los detalles de los horarios y los trabajos que se realizarán en estos importantes túneles de la capital

La Empresa Metropolitana de Obras Públicas (Epmmop) anunció que la noche del martes 2 de septiembre, desde las 22:00 hasta las 04:00 del miércoles 3, se cerrarán los túneles San Juan y San Roque en sentido norte–sur. La medida forma parte del mantenimiento mensual que se realiza en estas vías clave para el tránsito en el centro de Quito.

Durante el cierre, se trabajará en los sistemas eléctricos, ventilación, iluminación y se hará limpieza de calzadas. Estas labores buscan mantener en óptimas condiciones las estructuras y garantizar la seguridad de los usuarios.

El cierre afectará únicamente a los vehículos que se dirigen del norte al centro y sur de la capital. Como rutas alternas, se sugiere utilizar la av. Mariscal Sucre y la calle Chile.

Ubicación estratégica de los túneles



Los túneles San Juan y San Roque forman parte fundamental de la movilidad en Quito. El primero conecta la av. Mariscal Sucre con la calle Montúfar, atravesando el cerro San Juan; el segundo une la av. Mariscal Sucre con la av. 24 de Mayo, facilitando el acceso al centro histórico, al sur y al barrio San Roque.

La Epmmop recomienda a la ciudadanía respetar la señalización, planificar sus desplazamientos y estar atenta a nuevos avisos sobre trabajos similares en otros puntos de la ciudad.

