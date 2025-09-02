Municipios de Ecuador exigen reunión urgente con el Gobierno de Noboa: ¿Para qué?

La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) dicen ser la legítima representación de los cantones del país

La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) exigió este 2 de septiembre del 2024 al Gobierno del presidente Daniel Noboa una reunión urgente para abordar las necesidades de los cantones de Ecuador y las asignaciones de recursos pendientes.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la AME indicó que como "representación legítima de los municipios del país" deben ser partícipes de la reunión anunciada para entre viernes 5 de septiembre de 2025 entre la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, y varios alcaldes del país.

Los municipios lanzan ultimátum para el Gobierno de Daniel Noboa

"Es momento de perder el miedo. Tal como lo hemos demostrado en otras ocasiones, reclamando un municipalismo libre, democrático y autónomo. No aceptaremos más evasivas y silencios", sostiene la AME en su pronunciamiento.

En ese sentido, la AME sostiene que "necesitamos concreción inmediata del pago de las asignaciones pendientes que por justicia corresponden a los municipios. La falta de recursos ha generado graves consecuencias: retraso de pago de sueldos, incumplimiento con proveedores y paralización de planes de trabajo en las alcaldías".

Los alcaldes de tres ciudades del país se reunieron en Quito con autoridades del Gobierno central. Foto: Angelo Chamba/ Expreso

Alcaldes de Guayaquil, Quito y Cuenca se reunieron con el Gobierno

A la par del reclamos de la AME, los alcaldes de Guayaquil, Aquiles Álvarez, Quito, Pabel Muñoz, y Cuenca, Cristian Zamora, participaron este 2 de septiembre de 2025 en una reunión con Cancillería y el Ministerio del Interior como parte de los preparativos para la llegada de Marco Rubio, secretario de Estado del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

De acuerdo con la invitación que hizo la Cancillería, el encuentro con los alcaldes era para abordar temas de seguridad que, luego, serán trasladados al diálogo entre el presidente Daniel Noboa y el secretario de EE. UU., Marco Rubio, el próximo jueves 4 de septiembre de 2025.

