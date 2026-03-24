Quito: ¿Quién era el cura que apareció sin vida en su casa en Guayllabamba?

Maximiliano Estupiñán fue asesinado en su vivienda. La Arquidiócesis se pronunció sobre la muerte

El asesinato del sacerdote de Quito Maximiliano Estupiñán ha generado conmoción entre fieles y ciudadanos. El religioso fue hallado sin vida en su vivienda, ubicada en el sector cercano a Guayllabamba, en un hecho que actualmente es investigado por las autoridades.

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¿Quién era Maximiliano Estupiñán?

Maximiliano José Estupiñán Gaisbauer, conocido por la comunidad como el padre Max. Nació en 1961 y dedicó gran parte de su vida al servicio religioso. Fue ordenado diácono a finales de la década de los noventa y, poco después, recibió la ordenación sacerdotal, iniciando un camino pastoral caracterizado por su cercanía con las comunidades.

A lo largo de su trayectoria, desarrolló labores en distintas parroquias de la Arquidiócesis, desempeñándose como párroco, vicario y administrador en varias localidades, tanto urbanas como rurales.

Según una biografía publicada por la Arquidiócesis de Quito, quienes lo conocieron destacan su estilo sencillo y su disposición para acompañar a los fieles, especialmente en sectores apartados, donde solía recorrer largas distancias para cumplir con su labor pastoral.

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Uno de los rasgos que marcó su identidad fue su compromiso con las zonas rurales. Su presencia constante en estas comunidades reflejaba una vocación orientada al contacto directo con las personas, priorizando el acompañamiento espiritual en contextos muchas veces alejados de la ciudad.

La Arquidiócesis de Quito se pronunció tras la muerte

Tras conocerse el hecho, la Arquidiócesis de Quito expresó su pesar mediante un comunicado oficial, en el que confirmó el fallecimiento del sacerdote y señaló que el caso corresponde a un asesinato ocurrido en su domicilio. Además, solicitó a las autoridades una investigación rigurosa que permita esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo fue encontrado por una persona que llegó al inmueble en horas de la tarde. Al ingresar, notó señales inusuales y descubrió al sacerdote sin signos vitales en el patio de la vivienda, por lo que dio aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Lo que se sabe del asesinato al cura

Las unidades especializadas de la Policía asumieron el caso y realizaron las primeras diligencias en el lugar. Durante la inspección inicial, se identificaron indicios que apuntan a una muerte violenta, lo que activó los protocolos de investigación criminal. La zona fue acordonada mientras se levantaban evidencias y se realizaba el traslado del cuerpo.

El caso permanece en investigación, mientras la comunidad católica y allegados del sacerdote lamentan su fallecimiento. En paralelo, se han realizado actos religiosos en su memoria, en medio de un ambiente de consternación por un hecho que aún no ha sido esclarecido.

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