Clima en Ecuador: Inamhi prevé lluvias y tormentas este martes 24 de marzo

La advertencia meteorológica está vigente y amenaza con fuertes precipitaciones. En Guayaquil habría un pronóstico distinto

La temporada invernal en Ecuador continúa dejando fuertes lluvias y múltiples afectaciones, especialmente en zonas de la Costa y la Sierra centro, donde se han reportado inundaciones, vías anegadas y complicaciones en la movilidad. Este escenario se mantiene bajo vigilancia ante nuevos eventos climáticos previstos para este martes 24 de marzo.

Lluvias y tormentas en esta zona del Ecuador

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó a través de su cuenta oficial que durante la tarde y noche de este martes 24 de marzo se esperan lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas en varias regiones del país.

Según el reporte, las precipitaciones afectarán principalmente al norte y centro de la Amazonía, así como al norte y centro de la Sierra y sectores del norte del Litoral, con probabilidad de extenderse hasta horas de la noche.

#MonitoreoSatelitalEc 🛰️l Martes 24/03 (14h45): En las próximas horas se presentarán lluvias intensas y tormentas en el norte y centro de la Amazonía, norte y centro de la Sierra, y norte del Litoral; es probable que se extiendan hasta la noche 🌦️🌧️⛈️



🟠Advertencia #19 Vigente pic.twitter.com/NSr1L1VFyj — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) March 24, 2026

Efectos que podrían causar las lluvias

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Entre los posibles efectos de estas precipitaciones se contempla la acumulación de agua en viviendas, comercios y vías propensas a inundaciones. Además, la circulación vehicular podría verse afectada por calzadas resbalosas, presencia de niebla o caída de árboles.

Las autoridades también advierten sobre la probabilidad de descargas eléctricas y ráfagas de viento durante las tormentas, así como el riesgo de deslizamientos de tierra y crecida de ríos en áreas donde el suelo ya presenta altos niveles de saturación.

Ante este panorama, se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales y tomar precauciones, especialmente en zonas vulnerables, mientras el invierno continúa generando impactos en distintas regiones del país.

Estas condiciones forman parte de una advertencia meteorológica vigente entre el 22 y el 25 de marzo, periodo en el que se anticipan lluvias de distinta intensidad, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Las zonas identificadas con mayor riesgo, especialmente aquellas marcadas en niveles de alerta más altos, podrían registrar eventos climáticos más severos.

Ecuador ha soportado fuertes precipitaciones. Christian Vinueza

¿Cómo sería el clima en Guayaquil?

En el caso de Guayaquil, el pronóstico indica una tarde con cielo parcialmente nublado, mientras que en la noche se prevé nubosidad variable. Para la madrugada, no se descartan chubascos aislados, lo que podría generar acumulación de agua en ciertos sectores de la ciudad.

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