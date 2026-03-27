Incautan dispositivos y detienen a implicado en pornografía infantil en Quito

Los agentes utilizaron un can especializado en la detección de dispositivos electrónicos

El operativo se desarrolló en el sector de La Argelia, en el sur de Quito.

Un operativo ejecutado la madrugada de este 27 de marzo de 2026 en el sector de La Argelia, en el sur de Quito, dejó como resultado la detención de un hombre investigado por el presunto delito de pornografía infantil.

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La intervención fue liderada por la Fiscalía General, en coordinación con la Policía, como parte de las acciones para combatir delitos relacionados con la explotación sexual de menores.

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Durante el allanamiento, los agentes utilizaron un can especializado en la detección de dispositivos electrónicos, lo que permitió identificar y levantar varios indicios.

Entre los elementos incautados constan memorias USB, una laptop, una tablet, dos teléfonos celulares y dos tarjetas microSD, que serán sometidos a pericias dentro del proceso investigativo. La situación jurídica del detenido se definirá en las próximas horas.

El operativo contó además con el apoyo de Our Rescue, una organización internacional con sede en Estados Unidos que colabora en la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual infantil mediante intervenciones en territorio.

Al menos dos hallazgos en lo que va del año

Este procedimiento se suma a una serie de acciones recientes ejecutadas en la capital y otras zonas del país. A inicios de marzo, por ejemplo, 13 personas fueron detenidas en el sur de Quito durante el operativo Apolo, enfocado en delitos como robo de vehículos, receptación y pornografía infantil. En ese caso, uno de los aprehendidos también fue vinculado a este último delito.

#ATENCIÓN | #Pichincha: #FiscalíaEc, en coordinación con @PoliciaEcuador, ejecutó un operativo en el sector de #LaArgelia, en el sur de #Quito, que permitió la detención de Aldo Enrique L. L., investigado por el presunto delito de #PornografíaInfantil. pic.twitter.com/sQrGXxZxwB — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 27, 2026

Asimismo, a finales de febrero, un operativo conjunto entre la Fiscalía, la Policía Nacional, Our Rescue LATAM y Homeland Security Investigations se desarrolló de forma simultánea en las provincias de Pichincha y Cotopaxi, específicamente en La Argelia (Quito) y en Guaytacama (Latacunga).

En esa intervención se detuvo a dos personas y se incautaron cerca de 170 archivos digitales con material de abuso sexual infantil.

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