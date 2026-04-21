¿Quién era el sargento Castro? Detalles del ataque a su esposa en el Puente de la Unidad Nacional

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

El sargento segundo de la Policía Nacional, Ecuador Gustavo Castro Vásquez, asesinó a su cónyuge, la abogada Solange Arellano, la mañana de este 20 de abril de 2026. El ataque armado ocurrió en el Puente de la Unidad Nacional y culminó horas después con el suicidio del uniformado al interior de un inmueble en el norte de Guayaquil.

El perfil institucional y la confesión telefónica del asesino

Castro Vásquez, de 40 años, estaba adscrito al área jurídica de la Policía Nacional en el cantón El Carmen, provincia de Manabí. Tras abandonar la escena del crimen, el servidor policial se movilizó hasta el domicilio de su madre, quien reside en Estados Unidos.

Tras el crimen el tráfico colapsó.CHRISTIAN VINUEZA

De acuerdo con los reportes oficiales, antes de ingresar a la vivienda, el agresor contactó telefónicamente a la hermana de la víctima. En la llamada, confesó la autoría del ataque y solicitó que se hicieran cargo del hijo de 10 años que mantenía en común con Arellano.

Minutos después de las 09:00, unidades tácticas arribaron al sitio tras rastrear el vehículo. Al ingresar, localizaron el cadáver del sargento en una silla, con el arma de dotación entre las manos.

Su escape

El hecho violento se registró a las 07:36 en el tramo La Puntilla - Durán. Castro Vásquez, quien vestía de civil, interceptó el vehículo de la víctima y ejecutó los disparos. El cuerpo de la ciudadana quedó al interior del automotor, lo que derivó en la paralización inmediata del tránsito en el viaducto.

A las 09:35, las autoridades ejecutaron el cierre total del paso a desnivel para proceder con el levantamiento del cadáver, habilitando la circulación de manera regular a las 10:23. En el interín, el sistema de videovigilancia registró al atacante huyendo en un auto blanco hacia el sector de Assad Bucaram, en Pascuales.

Antecedentes

El rastreo en el sistema de la Función Judicial revela que la pareja enfrentó litigios previos, aunque ninguno catalogado formalmente como violencia intrafamiliar directa entre ellos. Los registros detallan las siguientes causas:

Demanda por alimentos: Castro mantenía un proceso abierto por la manutención de una hija menor de edad, producto de un compromiso anterior.

Intimidación (2024): Ambos registraban una denuncia en su contra interpuesta por una tercera persona en julio de ese año.

Lesiones (2024): Afrontaron una causa en enero que fue desestimada por la Fiscalía al no hallar elementos de convicción suficientes para formular cargos.

No obstante, la ATD emitió un comunicado oficial demarcando la naturaleza del suceso. "Se descarta que este lamentable hecho guarde relación con las funciones que desempeñaba", detalló la entidad, que se mantiene bajo intervención del Estado desde julio de 2025 tras detectarse la infiltración de grupos de delincuencia organizada en sus filas.