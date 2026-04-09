¿Cuántos turistas llegaron a Guayaquil durante el feriado por Semana Santa 2026?

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

Cerca de 31.000 visitantes llegaron a Guayaquil durante el feriado de Semana Santa del 2026, entre el viernes 3 y domingo 5 de abril, según cifras del Municipio.

Este jueves 9 de abril, el Cabildo porteño informó que los visitantes generaron un gasto turístico de 6,3 millones de dólares en la ciudad.

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Feriado de Semana Santa 2026: ¿qué lugares de Guayaquil acogieron a más visitantes?

Los lugares en los que se concentró la mayor cantidad de visitantes durante el feriado de Semana Santa fueron:

Malecón 2000 (30,87 % de turistas)

(30,87 % de turistas) Parque Seminario (15,80 %)

Las Peñas (13,61 %)

Cerro Santa Ana (10,41 %)

Puerto Santa Ana (9,41 %)

Calle Panamá (7,03 %)

La mayoría de turistas internacionales durante el feriado de Semana Santa llegaron a Guayaquil desde Estados Unidos, Perú, Colombia, España, Italia y Argentina.

Asimismo, se registró la llegada de visitantes provenientes de diversas ciudades del país, como Quito, Milagro, Durán, Babahoyo, Cuenca y Machala.

Feriado de Semana Santa en Guayaquil: ¿cuánto gastaron a diario los turistas?

Según el Municipio, del total de turistas que llegaron a Guayaquil durante el feriado de Semana Santa, el 82 % correspondió a visitantes que pernoctaron en la ciudad, mientras que el 18 % restante fueron excursionistas.

El gasto diario promedio del turista en Guayaquil fue de 87,70 dólares; el de excursionistas llegó a 48,13 dólares.

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Turismo en Guayaquil: Pedidos de mejoras en zonas

Uno de los temas pendientes en Guayaquil es la recuperación del centro de la ciudad, tal como lo ha contado EXPRESO en diversos reportajes. Calles sucias, falta de iluminación e inseguridad se evidencian a diario en esta zona de la urbe.

Ciudadanos piden las mejoras correspondientes para revivir el centro porteño, sobre todo en las noches, en que muchos negocios cierran y la vida comercial y turística comienza a apagarse.