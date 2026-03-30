Descubre las distopías con tramas intrigantes que debes ver

El auge de la literatura distópica ocurrió durante la primera mitad del siglo XX entre las décadas de 1930 y 1950

Los Juegos del Hambre es una de las distopías más famosas que actúa como un espejo de la sociedad actual, combinando la crítica a la desigualdad y la manipulación mediática

No hace falta viajar siglos a futuro para imaginar el fin del mundo, las distopías han convertido el caos, totalitarismo, deshumanización y desastres naturales en historias que atrapan a millones de personas mediante las producciones audiovisuales y libros.

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Desde competencias televisadas donde matar es parte del espectáculo gasta realidades simuladas que engañan a la humanidad, estos filmes reflejan los miedos de la actualidad.

Conoce las cinco producciones con tramas intrigantes que te ayudarán a entender por qué este género sigue más vigente que nunca.

Black Mirror (2011)

Es una serie antológica que en cada episodio muestra una historia distinta donde la tecnología transforma la vida cotidiana. Redes sociales, inteligencia artificial y vigilancia constante se convierten en herramientas que sacan a la luz lo peor del ser humano.

Su creador, Charlie Brooker, define el “espejo negro” como la pantalla de los dispositivos que usamos diariamente. La serie fue estrenada en 2011 en Reino Unido y luego Netflix la adquirió, permitiéndole ampliar su alcance global.

Esta distopía tiene un total de siete temporadas, un episodio especial y una película interactiva.

The Hunger Games (2012)

En el país de Panem, el poder se sostiene a través del miedo. Cada año, adolescentes de 12 distritos son obligados a participar en un espectáculo televisado donde deben luchar a muerte. Katniss Everdeen se ofrece como voluntaria para salvar a su hermana y termina convirtiéndose en símbolo de resistencia.

El nombre “Panem” proviene de la expresión latina panem et circenses. Un aspecto curioso de la saga es el gesto de los tres dedos que trascendió la ficción y fue usado en protestas reales en Tailandia. Esta saga está basada en las novelas de Suzanne Collins y su primera entrega se estrenó en 2012 bajo la dirección de Gary Ross. La franquicia incluye cuatro películas principales:

Los juegos del hambre, en llamas

Sinsajo parte 1

Sinsajo parte 2

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The Maze Runner (2014)

Thomas despierta sin memoria en un lugar rodeado por un laberinto que cambia constantemente. Junto a otros jóvenes, que tampoco recuerdan su pasado, intenta sobrevivir mientras descubre que todo forma parte de un experimento que pone a prueba sus límites.

Durante el rodaje de esta trilogía, basada en las novelas de James Dashner, se encontraron más de 20 serpientes venenosas en la locación.

Un dato interesante para los fanáticos de esta producción es que los nombres de los personajes hacen referencia a científicos, inventores, matemáticos y filósofos.

Esta trilogía se conforma por los siguientes 3 títulos:

Maze Runner. Correr o morir

Maze Runner: La cura mortal

Maze Runner: Prueba de fuego

The 100 (2014)

Tras una guerra nuclear, los últimos humanos viven en el espacio en una estación llamada Arca. Cien jóvenes son enviados a la Tierra para comprobar si es habitable, pero descubren que no están solos y que sobrevivir implica tomar decisiones extremas.

La serie tiene 7 temporadas y 100 episodios. Incluso el cantante Shawn Mendes apareció en uno de ellos. Se estrenó en 2014 en CW y está basada en la saga literaria de Kass Morgan.

Su protagonista Clarke Griffin se consolidó como uno de los personajes femeninos más influyentes dentro de las series distópicas recientes.

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The Society (2019)



Un grupo de adolescentes regresa a su ciudad y descubre que todos los adultos han desaparecido. Sin reglas ni autoridades, deben construir su propia sociedad mientras el orden comienza a fracturarse.

La serie se estrenó en 2019 en Netflix y fue escrita por Christopher Heyser. Pese a su gran popularidad y crítica social, la serie fue cancelada luego de su primera temporada, inicialmente debido a los altos costos de producción y posteriormente por las complicaciones derivadas de la pandemia.

The Society destaca por su inspiración en la novela El señor de las moscas, su premisa la convirtió en una de las distopías contemporáneas más cercanas a la realidad adolescente

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