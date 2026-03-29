Series y películas de Semana Santa: qué ver en Netflix, Prime y HBO

Te proponemos tres alternativas para vivir la Semana Mayor con series y películas en streaming que te harán reflexionar

El Hijo de Dios (2014) presenta un recorrido por la vida de Jesús desde la óptica del apóstol Juan.

Con la llegada de la Semana Mayor, las plataformas de streaming proponen en su catálogo contenidos que invitan a la reflexión, la fe y el encuentro familiar. Más allá de las creencias, estas historias bíblicas y relatos inspirados en hechos religiosos son una alternativa ideal para estos días.

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Desde producciones centradas en la vida de Jesús hasta relatos históricos como el de Moisés o apariciones marianas que marcaron a generaciones, Netflix, Prime Video y HBO Max ofrecen opciones que conectan con distintas audiencias, manteniendo vigente el interés por estas narrativas.

Son of God en Prime Video: la vida de Jesús desde la óptica de Juan

Disponible en Prime Video, Son of God (El Hijo de Dios), película de 2014, presenta un recorrido por la vida de Jesús ((interpretado por Diogo Morgado) desde su nacimiento hasta su Ascensión. Narrada desde la mirada del apóstol Juan, el discípulo que más amaba, la película reconstruye episodios emblemáticos como la pesca milagrosa, las Bienaventuranzas y la resurrección de Lázaro.

Incluye también otros momentos memorables, como el llamado de Pedro, a quien convirtió en "piedra" de la Iglesia, la entrada triunfal, la Última Cena, la pasión y, por supuesto, su resurrección.

Dirigida por Christopher Spencer, esta producción de 2014 destaca por su enfoque accesible y emotivo, ideal para compartir en familia. Su narrativa pone énfasis en la figura de Jesús como el Mesías y en su vínculo con los apóstoles, ofreciendo una visión cercana de uno de los relatos más influyentes de la historia.

Testamento: la historia de Moisés en Netflix

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Netflix apuesta por una reinterpretación moderna con Testament: The Story of Moses (Testamento: la historia de Moisés), película estadounidense de 2024, dirigida por Benjamin Ross.

En este docudrama de 2024, teólogos e historiadores analizan la figura de Moisés en uno de los relatos más icónicos del Antiguo Testamento. La serie recorre la vida del patriarca desde sus orígenes hasta su papel como líder del pueblo hebreo en su camino hacia la libertad.

Con una narrativa dinámica y recursos cinematográficos actuales, la producción aborda momentos clave como las plagas de Egipto y el cruce del Mar Rojo.

Más allá del espectáculo visual, la historia profundiza en temas como la fe, el liderazgo y la intervención divina, convirtiéndose en una opción atractiva para toda la familia.

Fátima en HBO Max: fe, milagros y controversia

En HBO Max, Fátima ofrece una mirada a los acontecimientos ocurridos en Portugal en 1917, cuando tres niños afirmaron haber presenciado apariciones de la Virgen María. La película explora el impacto de estas revelaciones en su entorno, así como la tensión generada frente a las autoridades civiles y religiosas.

A medida que la noticia se expande, miles de peregrinos llegan con la esperanza de presenciar un milagro, hasta que transforman el pequeño pueblo en un centro de fe. Esta película de 2020 deja sobre la mesa una profunda reflexión sobre espiritualidad, la duda y el poder de las creencias en la vida cotidiana.

Estas producciones permiten a las nuevas y viejas audiencias conectar con el streaming y las tradiciones, más allá de la religión. Historias que han trascendido al tiempo cobran vigencia desde una perspectiva histórica, espiritual o cinematográfica. Es por eso que la Semana Santa encuentra en estas producciones una oportunidad para reconectar con su significado más profundo.

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