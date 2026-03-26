Fanesca en Guayaquil: mercados se alistan por Semana Santa

La fanesca ya se ofrece en mercados con alta demanda; conoce precios, ingredientes clave y puntos de venta para Semana Santa

El feriado de Semana Santa se acerca y, además de los viajes o reuniones familiares, la gastronomía vuelve a ser protagonista. La fanesca, uno de los platos más representativos de esta temporada, ya se prepara en los mercados municipales de Guayaquil, donde cientos de ciudadanos han comenzado a degustarla.

De acuerdo con el Municipio, a la oferta se suma el pescado salado, ingrediente clave para la receta tradicional. Este producto estará disponible desde el 30 de marzo en mercados como Mapasingue, Central, Casuarina, Caraguay y Bastión Popular, con precios que oscilan entre los 4 y 7 dólares, dependiendo del peso y la especie.

Desde las 06:00 hasta las 16:00, los mercados reciben a ciudadanos que buscan mantener viva una tradición gastronómica, al tiempo que impulsan la economía local y respaldan el trabajo diario de los comerciantes.

Abastecimiento de granos impulsa la preparación

El movimiento comercial se intensifica con la llegada de granos provenientes de la Sierra centro del país, base esencial de la fanesca. En el mercado José Mascote, ubicado en las calles Pedro Pablo Gómez y José Mascote, los puestos ya están completamente abastecidos para atender la creciente demanda.

Con más de 35 años de experiencia, la comerciante Manuela Cujilema organiza variedades de fréjol como canario, bayo, blanco y bolón, además de garbanzo, lenteja, mote, habas, arveja y quinua.

Una combinación completa de ingredientes puede costar alrededor de 9 dólares y rinde para preparar una fanesca para diez personas, lo que la convierte en una opción accesible para las familias durante el feriado.

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