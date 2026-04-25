Proponente de ley sobre el uso del cannabis deberá completar firmas; CNE otorgó 90 días

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

El proponente del proyecto de Ley Orgánica para el Uso Responsable del Cannabis deberá completar el número de firmas para alcanzar el mínimo exigido para una propuesta normativa ciudadana.

Este 25 de abril de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el informe en el que se señala que solo hubo 11.134 firmas válidas.

El Pleno del organismo aprobó, con cinco votos, el informe en el que se establece que la propuesta no cumple con el mínimo del 0,25% de firmas del padrón electoral como respaldo. En total, el proponente debía contar con poco más de 34.000 firmas válidas para que la propuesta regrese a la Asamblea Nacional.

Con base en la Constitución y el Código de la Democracia, quienes proponen una iniciativa normativa desde la ciudadanía podrán solventar la falta de rúbricas en un plazo de 90 días, en caso de optar por continuar con el trámite.

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La vocal Elena Nájera, quien votó a favor de la aprobación del informe, señaló en el Pleno que, en el caso del proyecto de ley, se requieren 34.136 firmas. “El área técnica indica que, del total de 2.158 formularios presentados, 2.113 fueron considerados válidos”.

¿De qué se trata la Ley sobre el Uso del Cannabis?

El proyecto de Ley Orgánica para la Regulación Integral del Uso Responsable del Cannabis en Ecuador ingresó como iniciativa ciudadana el 21 de agosto de 2025 a la Asamblea Nacional.

El Pleno de la Asamblea aprobó informe sobre cumplimiento de requisitos de la ley poara uso del cannabis.Foto: Karina Defas/ Expreso

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la despenalización del autocultivo. El proyecto plantea que cada ciudadano mayor de edad pueda mantener hasta 30 plantas en propiedad privada para consumo personal.

También se establece una restricción: el acceso al uso recreativo o adulto queda estrictamente prohibido para menores de 18 años, quienes solo podrán acceder al cannabis bajo prescripción médica.

De aprobarse la ley, se crearía una nueva entidad dentro del aparato estatal: el Instituto Nacional de Regulación del Cannabis, un organismo autónomo que asumiría la gobernanza de toda la cadena productiva.

En la Asamblea se conformó una comisión para tramitar la iniciativa. Con 142 votos, el Pleno aprobó el cumplimiento de los requisitos formales del proyecto. Con ello, la propuesta avanzó al CNE. Para que regrese al Legislativo, se deberá cumplir con el número de firmas requerido.